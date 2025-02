”Una dintre cele mai oribile crime”. Cinci persoane, arestate în SUA după uciderea unui tânăr transsexual. Victima a fost torturată mai multe săptămâni FOTO/VIDEO

Cinci persoane au fost arestate şi acuzate de uciderea unui tânăr transsexual, Sam Nordquist, în vârstă de 24 de ani, după ce l-au torturat timp de săptămâni de zile, anunţă poliţia americană, relatează AFP.

Rămăşiţe umane care ar putea fi ale lui Sam Nordquist, dat dispărut de peste o lună, au fost găsite la 13 februarie pe un câmp în apropiere de Canandaigua, în statul New York.

Murdered transgender man Sam Nordquist tortured for a month next to a church and dumped in the back field. His death is on the #maga movement and mainstream religion. Police say they've never seen such torture in their whole 20 year career. @realDonaldTrump @elonmusk @joerogan… pic.twitter.com/PigrWVJfcp — Disclosure King (@DisclosureKing) February 15, 2025

Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 38 de ani, au fost arestate şi acuzate de uciderea tânărului

This is horrific. 5 people have been charged in the torture and the murder of a transgender man. Sam Nordquist, 24, was reported missing in February, and subjected to repeated acts of violence and torture, leading to his death. pic.twitter.com/yKo7zhjH5f — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 15, 2025

”Ancheta noastră a dezvăluit un tipar profund de tulburător de maltratare care a condus la moartea tragică a lui Sam”, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă femeia căpitan de poliţie Kelly Swift.

”În 20 de ani de carieră în forţele de ordine, este una dintre cele mai oribile crime pe care le-am anchetat vreodată”, a subliniat ea.

„Ascunderea crimei”

”Bazându-ne pe probe şi declaraţiile martorilor, am stabilit că Sam a fost supus unor violenţe fizice şi psihologice prelungite de către mai multe persoane. Ancheta noastră a confirmat că de la începutul lui decembrie 2024 şi până în februarie 2025, Sam a fost supus unor acte repetate de violenţă şi de tortură care au condus până la urmă la moartea sa”, a declarat Kelly Swift.

O anchetă cu privire la dispariţia tânărului a fost lansată la 9 februarie, la cererea familiei lui Sam Nordquist.

I spoke to the family of Sam Nordquist Friday night. They’re overwhelmed with emotions after NYSP confirmed Sam a 24 yr-old transgender man was tortured & killed. 5 suspects have been charged in Ontario Cty. Here’s some of what his family told me. @news10nbc Full story loading pic.twitter.com/NUPXoe7dT8 — Marsha Augustin (@MarshaA_TV) February 15, 2025

Probe care arată că a fost supus unor abuzuri fizice continue au fost descoperite după percheziţionarea mai multor locuri, inclusiv într-un motel - Patty's Lodge - situat la marginea drumului, unde a fost văzut ultima oară.

Cadavrul i-a fost dus pe câmp - unde au fost descoperite rămăşiţele - într-o tentativă de ”ascundere a crimei”, a declarat Kelly Swift.

„Nu este un caz izolat”

Sam Nordquist, originar din Minnesota, s-a dus la New York în septembrie pentru a se întâlni cu ”prietena sa online”, potrivit unei pagini de strângere de fonduri GoFundMe deschisă în vederea ajutării familiei sale, care nu mai avea veşti despre el din ianuarie. Ultima oară a fost văzut la începutul lui februarie.

Cei cinci suspecţi au fost plasaţi în detenţie la închisoarea comitatului Ontario.

O autopsie urma să fie efectuat de către biroul medicului legist al comitatului Monroe în vederea confirmării cauzei şi circumstanţelor decesului.

Organizaţia de apărare a drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBTQ) The New Pride Agenda s-a declarat ”devastată şi furioasă”.

”În pofida arestărilor, ştim că acesta nu este un incident izolat. Este o consecinţă tragică a culturii urii tot mai mari din societatea noastră”, denunţă ONG-ul cu sediul în statul New York.

