Cum să găsești liniștea în neliniște. O poveste despre frații & surorile de persoane cu dizabilități

Acum un an scriam un articol despre “Meseria de a fi fratele/sora unei persoane cu dizabilități”. Nu îmi închipuiam că un simplu text va conduce la deschiderea unui subiect care este, în esență, atât de amplu. Nu îmi închipuiam nici că o se se ajungă la o întâlnire primă a fraților și a surorilor care să dezbată cum s-au simțit de-a lungul timpului. Și că, apoi, această întâlnire primă avea să atragă alte întâlniri cu sine.

The sisterhood & brotherhood

Pentru că, de fapt, toți cei care avem un trecut similar, nu simțim decât nevoia de a vedea că și alții au simțit ca noi, că nimic nu este greșit în ceea ce ne privește, că suntem înțeleși și auziți. Așa s-a născut “The sisterhood & brotherhood”, o întâlnire a fraților și a surorilor de tineri cu dizabilități din cadrul Asociației Down Plus București, dar și a comunității din jurul asociației.

Întâlnirile au fost timide la început și nimeni nu a știut de unde să pornească cu discuția. După care ne-am dat seama că poate ar trebui să discutăm și alături de terapeuți specializați, ca să avem o înțelegere mai amplă a propriilor trăiri. Cert este că încă ne căutăm calea, însă se simte mai comod să cauți alături de alții ca tine. Mai avem drum lung de parcurs, asta e clar, însă între articolul de anul trecut și cel de acum, am mai realizat niște lucruri despre categoria noastră.

În articolul precedent menționam cum fratele/sora de persoană cu dizabilități trăiește cu sentimentul de vinovăție, un sentiment atât de copleșitor pe parcursul existenței. Pentru că există un start incorect în familie, în care ce “arbitru” a decis mai exact care dintre frați va fi “normal” și care nu? E un sentiment greu, care ne apasă, pentru că ne face să ne simțim prost că ne putem continua viața în mod firesc, iar frații noștri, cei cu dizabilități, nu pot face exact același lucru. Menționam, de altfel, despre maturizarea prematură, dar și despre complexul salvatorului, acel complex care ne face să proiectăm intenția de a-i salva pe toți și toate în jurul nostru. Între timp, am mai aprofundat aceste subiecte și am mai făcut o serie de descoperiri.

Părinți înainte de a avea proprii copii

Cum spuneam și în paragraful anterior, maturizarea prematură este specifică fraților/surorilor de persoane cu dizabilități. Însă, de cele mai multe ori, se întâmplă ceva în plus: ne luam și noi rolul de părinți alături de părinții noștri. Înțelegem că nevoia este mai mare la celălalt frate și începem să renunțăm rapid la geloziile și dorințele specifice perioadei copilăriei. Înțelegem că trebuie să avem o grijă sporită, că trebuie să fim atenți atât la persoana cu dizabilități în sine, cât și la proprii părinți, care au nevoie de susținere la rândul lor. Înțelegem rapid că și ei sunt speriați, că uneori nu știu care este pasul următor și, astfel, formăm o echipă cu toții. Așa că toți 3 ajungem “să ne creștem copilul”, să înțelegem ce înseamnă responsabilitatea și chiar, pe alocuri, să fim părinți pentru proprii părinți. Știm când se fac terapii, știm când să fim cuminți, știm când să facem liniște. Practic, devenim experți ai anticipării. Suntem mereu gata pentru ce urmează, pentru că, în esență, suntem mereu în expectativă.

Ne întrebăm mereu cum putem contribui și noi la dezvoltarea fratelui/surorii cu dizabilități, la cum putem crea normalitatea în universul ei/lui, la cum putem să mai renunțăm din vina aia că ne găsim un job, că nu mai avem atât de mult timp de oferit, ba chiar că ne formăm o relație sau chiar o familie a noastră.

Justițiari ai dreptății

Deși căutăm mereu să fim copiii perfecți, asta pentru a nu mai deranja la rândul nostru, am descoperit că există în noi și multă furie. Furie pe care o mascăm, dar care se găsește totuși în compoziție. O furie pentru inegalitate, o furie pentru faptul că la noi a fost altfel decât la alții, o furie pentru că, de multe ori, vedem raportarea alor oameni la persoanele cu dizabilități.

În câteva dintre întâlnirile din “The sisterhood & brotherhood”, am constatat că mulți dintre noi au fost cei care au simțit să aducă dreptatea în situații în care persoane din afara familiei au făcut comentarii neadecvate sau chiar au recurs la agresiuni fizice față de frații/surorile noastre cu dizabilități. Așa că fără să spunem nimănui, am luat noi rolul justițiarului și am mers să facem dreptate. O dreptate pe care, desigur, mai apoi o proiectăm în tot ceea ce facem. Simțim adesea nevoia să le atragem atenția oamenilor când constatăm incorectitudine în jurul nostru, pornind de la nevoia de a ne proteja frații.

Însă, dacă analizăm totul de la origini și până în prezent, ceea ce căutăm, de fapt, este să aducem dreptatea în nedreptatea propriei existențe.

Salvatori de profesie

Am înțeles cu toții destul de rapid că trebuie să fim ancorați în prezent, că salvarea ține de fiecare dintre noi. Mica problemă apare, însă, când nu ne limităm la a salva numai în cadrul familiei. Ci devenim supereroi undercover, care își tot iau proiecte de salvat în cam fiecare domeniu al vieții lor. Cel mai mult, devenim salvatori în propriile relații. În general atragem relații care nu funcționează, însă pe care ne dorim cu ardoare să le facem să meargă. Uităm că, în esență, și noi avem nevoie de protecție și ajutor la rândul nostru și că, cel mai important, contextul special în care era nevoie ca noi să salvăm se aplica doar fratelui/surorii cu dizabilități.

Așa că ne luăm tiparul deja format și îl tot purtăm cu noi de-a lungul vieții, complet dezamăgiți de faptul că, de cele mai multe ori, avem relații care pur și simplu nu funcționează. Ne tot dăm cu capul de aceleași situați din nou și din nou pentru că refuzăm să înțelegem că, de fapt și de drept, noi nu trebuie să salvăm pe nimeni, decât pe noi înșine.

Perfecți și, totuși, complet imperfecți

Un lucru este cert, ne place perfecțiunea. Ba chiar, pe alocuri, dezvoltăm și o mică obsesie pentru ea. Încă de mici ne dorim să nu fim o povară pentru familie, ci din contră, să atingem performanțe înalte, ca să nu își mai facă nimeni griji și pentru noi. Mai mult decât atât, tindem să fim mereu exact așa cum “ar trebui să fim”. Nu ne permitem greșeli, și, de cele mai multe ori, nu ne permitem nici vulnerabilitate.

Cei mai mulți dintre noi am muncit mult la a construi ziduri în jurul nostru, ca să nu ne mai poată răni nimeni, ca să putem avea control măcar asupra a ceva: a permite oamenilor să se apropie numai atât cât considerăm noi.

Obsesia pentru perfecțiune vine și ea tot din nevoia de control. Dacă tu, practic, nu ai putut să controlezi nimic în existența ta, unde lucrurile au venit de-a gata, iar tu doar te-ai adaptat, măcar să faci totul după planul perfect întocmit. Dar planurile nu funcționează întotdeauna, ele se mai spulberă pe parcurs, iar acela este momentul în care apare panica reală. Căci, oricât ne-am strădui, tot nu putem atinge perfecțiunea mult-visată.

Pentru că, în realitate, chiar dacă afișăm o imagine relativ ideală, nu suntem decât niște ființe extrem de sensibile, care au încercat pe cât posibil să fie puternice și să se adapteze din mers.

Liniște în neliniște

Pe lângă trăirile și panicile comune, am ajuns însă și la niște concluzii pozitive. Ne-am dat seama cu toții cât de importantă este incluziunea pentru frații & surorile noastre cu dizabilități. Ne-am dat seama că atâta timp cât fac parte din comunități și asociații care le oferă activități și terapii specializate, suntem și noi bine. Că în astfel de situații, chiar și părinții noștri sunt mai liniștiți, iar noi, văzând că toți ceilalți sunt bine, putem continua să ne concentrăm pe propria existență și pe a ne găsi propriul drum.

Cu siguranță mai avem multe concluzii de tras și multe lucruri de aflat, însă am dus deja la îndeplinire cel mai dificil lucru: am început.

Larisa Bucur este co-fondator al Asociatiei Down Plus Bucuresti (2014) si specialist in lucrul cu persoane cu dizabilitati intelectuale si, in mod special, cu sindrom Down. De asemenea, Larisa are experienta pe segmentul de Comunicare & PR, mai ales in ceea ce priveste zona de organizatii cu domeniu de activitate sociala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

