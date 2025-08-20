Ministerul Muncii schimbă criteriile de încadrare pentru persoanele cu handicap care primesc indemnizații. "Este clar că actualul sistem lasă loc pentru fraude"

Ministerul Muncii va publica în curând noile criterii și metodologia pentru încadrarea în grad de handicap, menite să limiteze abuzurile și să asigure sprijin real persoanelor cu dizabilități. Ministrul Petre Florin Manole a subliniat că actualul sistem a permis fraude și evaluări inegale, iar noile măsuri vor proteja beneficiarii onești și resursele statului.

"Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap! Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate şi care au nevoie de sprijin real şi corect din partea statului. De ani de zile, sistemul a fost pus la încercare. Există situaţii clare de abuzuri şi fraude, persoane care au obţinut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alţii, cu probleme reale, s-au lovit de birocraţie și de evaluări inegale. Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituţii şi a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie.

În curând, Ministerul Muncii va pune în transparenţă publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap şi o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevăraţii beneficiari şi resursele statului", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Manole mai spune că în controalele efectuate în diverși ani au fost identificate probleme și tipologii de fraude. Pentru toate au fost dispuse măsuri de remediere și reverificări suplimentare.

"Este clar că actualul sistem lasă loc pentru fraude. Banii contribuabililor nu ajung doar la beneficiarii onești. Avem multe situații unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap. În unele cazuri au fost sesizate organele de cercetare penală. În altele, jumătate din dosarele verificate nu aveau documente medicale. Sute de persoane figurau în sistemul informatic, dar nu aveau documente fizice care să susțină deciziile.

Noile criterii și metodologia pe care le vom propune vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate și, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător.

