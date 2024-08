Românul care a decis să nu mai ofere niciodată locul în autobuz persoanelor în vârstă. "În sfârșit, ți-a venit mintea la cap"

În România, aglomerația în transportul public este o problemă frecventă, mai ales în orele de vârf. Autobuzele, tramvaiele și metroul sunt adesea supraaglomerate, ceea ce face călătoria neplăcută și inconfortabilă pentru mulți pasageri. În acest context, cedarea locurilor pe scaun pentru persoanele vârstnice este esențială și se face, de obicei, de către cei mai tineri.

Există situații în care discuțiile legate de cedarea locurilor se transformă în ceartă.

Un tânăr a relatat recent în mediul online situația care l-a supărat și l-a determinat să ia decidă să nu mai ofere niciodată locul unui vârstnic.

"De ce am ales să nu mai dau niciodată locul în autobuz persoanelor în vârstă"

"Până de curând, eram genul de persoană care sarea imediat să ofere locul persoanelor în vârstă în autobuz. Am fost crescut așa și mi se părea un semn de respect. Asta până într-o zi, când am avut o experiență care m-a făcut să mă răzgândesc complet.

Mă întorceam de la muncă, eram extrem de obosit, abia mă țineam pe picioare. Am reușit să prind un loc liber și m-am așezat, încercând să îmi trag puțin sufletul. La următoarea stație, urcă o doamna în vârstă. Am ezitat câteva secunde, dar apoi m-am ridicat și i-am oferit locul meu. În loc să-mi mulțumească, m-a privit cu dispreț și mi-a zis: „În sfârșit, ți-a venit mintea la cap. Tineretul din ziua de azi nu are pic de respect.”

M-a blocat complet comentariul ei. Nu doar că nu m-a mulțumit, dar m-a și certat pentru ceva ce făcusem din bunăvoință. Nu e prima dată când am întâlnit astfel de reacții, dar a fost ultima picătură. De atunci, am decis să nu mai ofer locul din oficiu. Dacă cineva îmi cere politicos, sigur că îl voi lăsa, dar nu mă mai ridic automat doar pentru că cineva e mai în vârstă decât mine.

Am povestit asta unor prieteni și am primit reacții mixte. Unii m-au înțeles, alții m-au criticat destul de dur, spunând că nu e corect să generalizez. Poate au dreptate, dar, sincer, nu vreau să mai trec prin astfel de experiențe umilitoare.

Ce părere aveți? Ați trecut prin situații similare sau considerați că greșesc complet? Sunt pregătit pentru critici, dar și curios să aflu dacă și alții au avut experiențe asemănătoare", a scris acesta pe Reddit.

"Ce treabă au în permanență la orele de vârf?"

Postarea a strâns peste 300 de comentarii. Și alți utilizatori au relatat situații care i-a înfuriat.

“Baba ta nu e nimic pe lângă peste ce am dat eu.

Eram însărcinată în vreo 7 luni, veneam de la birou și era un loc liber lângă o babă, mă rog, pe locul liber era geanta ei. Am rugat-o foarte politicos să mă lase și pe mine să mă așez pentru că stătea la margine și cu rugămintea dacă se poate muta dânsa la geam pentru că e mai greu cu burtă de gravidă și durerile de spate. Femeia s-a uitat la mine extrem de deranjată și a început efectiv să urle că nu stă ea cu geanta în brațe că vreau eu să mă așez. Ca și dacă nu mai sunt alte locuri libere, sunt gravidă și pot să dau pe cineva la o parte, nu să o pun pe ea să se chinuie cu geantă în brațe. De adăugat ar mai fi că era o poșetă amărâtă, nu vreo sacoșă de rafie de 15kg.

Nu vrei să știi ce a fost la gura mea atunci.“

“Cred că tocmai pentru că e moca se și plimbă atât de mult. Eu nu îmi explic unde se tot duc. Ce treaba au în permanență la orele de vârf?

Înainte când mă duceam la facultate, în fiecare dimineață aproape trebuia să mă urc în al treilea autobuz pentru că primele două erau mereu pline cu moși și babe cu căruciorul ăla mic nenorocit de cumpărături. Coborau toți încolonați și se duceau în magazin de parcă voiau să prindă loc la deschidere. Era extrem de frustrant că era stația plină de studenți sau oameni care se duceau la muncă și nu aveau loc de shopaholicii de leuștean.“

“Când eram în liceu, ceva asemănător se întâmplase, numai că, în timp ce mă ridicăm, madame începuse cu vorbele și până să ies eu de unde eram înghesuită, m-am răzgândit și am zis în gura mare ceva de genul…dacă ai atâta energie să comentezi, înseamnă că nu ai nevoie să stai jos…și dacă mă gândesc bine, ce cauți pe căldurile astea în amiază mare când ies copiii de la școală în oraș…când aveți bilete gratis și umblați la orice oră, că deh, pensionari… Nu a mai zis nimeni nimic, ba am văzut alți ‘moși’ râzând…. Am mai cedat locul, dar numai dacă vedeam pe fața lor că erau oameni buni”.

