Șapte persoane găsite moarte într-un hotel de lux. Descoperirea făcută de polițiști FOTO/VIDEO

Şase persoane, inclusiv doi americani de origine vietnameză, au fost găsite moarte în camera unui hotel de lux din centrul Bangkokului, iar Poliţia thailandeză analizează posibilitatea ca acestea să fi fost otrăvite, transmite CNN.

Potrivit lui Thiti Saengsawang, comisarul Poliţiei metropolitane din Bangkok, cadavrele au fost descoperite de personal într-o cameră de la etajul al cincilea al hotelului Grand Hyatt, după ce oaspeţii au ratat ora de plecare cu mai mult de 24 de ore.

Poliţia a declarat că incidentul nu pare a fi un jaf şi că niciunul dintre cadavre nu prezenta semne de violenţă fizică. De asemenea, poliţia crede că ”nu şi-au făcut rău singuri”.

Însă Thiti a declarat că în cameră au fost găsite căni cu urme ale unei pudre albe, împreună cu mâncare neatinsă care fusese comandată anterior. Otrăvirea nu a fost exclusă, a spus Thiti.

Autorităţile caută în prezent a şaptea persoană care a făcut parte din rezervarea hotelului şi care este acum un posibil suspect.

#BangkokPost: Vietnamese nationals were seen with their luggage in the CCTV footage, apparently heading to a room at the Grand Hyatt Erawan Hotel in the Pathum Wan district on Monday afternoon. They were found dead at the hotel on Tuesday evening. (Photos: supplied) #Photos… pic.twitter.com/CjnMstAgzV