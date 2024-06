Scandal în Marea Britanie pe drepturile persoanelor trans. Premierul britanic atacă un celebru actor: ”Tu ești problema” VIDEO

Premierul Rishi Sunak a intervenit miercuri, 26 iunie, într-un scandal între David Tennant și Kemi Badenoch, după ce legendarul actor din Doctor Who a spus că ministra Egalității ”ar trebui să tacă” din cauza părerilor ei despre sex și gen.

În urma remarcilor lui Tennant, Sunak a transmis pe platforma de socializare X: „Libertatea de exprimare este cea mai puternică caracteristică a democrației noastre. Dacă ceri femeilor să tacă și dorești să nu existe, tu ești problema”.

This is what Pride has become. An elitist white man telling a black woman to "shut up". The actor David Tennant showed us all just how tolerant his tolerance is at the LGBT Awards. #davidtennant #LGBT This is the modern Left. pic.twitter.com/JikvU1EKjO

Tennant a spus, în timpul unui eveniment LGBT de vineri, că, deși „nu-i dorește rău” ministrului conservator, „îi doresc doar să tacă din gură”.

David Tennant calling out the opportunist and bigots in the political class and media, love that for him, very well said!!

Badenoch a susținut angajamentul electoral al conservatorilor de a clarifica că „acest sex înseamnă sex biologic” în Legea privind egalitatea – o mișcare care ar putea deschide calea pentru ca femeile trans să fie interzise din spațiile destinate exclusiv femeilor.

Aceasta l-a acuzat pe actor că este „orbit de ideologie”, într-o postare de marți pe social media.

„Nu voi tăcea. Nu voi fi redusă la tăcere de bărbații care acordă prioritate aplauzelor de la Stonewall (organizația de caritate pentru drepturile LGBTQ+) față de siguranța femeilor și a fetelor”, a declarat Badenoch.

I will not shut up. I will not be silenced by men who prioritise applause from Stonewall over the safety of women and girls.

A rich, lefty, white male celebrity so blinded by ideology he can’t see the optics of attacking the only black woman in government by calling publicly… https://t.co/caIQOFYnrU