Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea „la 180 de grade” a modului de calcul în cazul normativului de personal din spitale joi, 14 august. El a explicat că modificarea va fi făcută săptămâna viitoare printr-o ordonanță și va include noi indicatori de calcul.

„În ordonanța de săptămâna viitoare se va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal, în sensul în care normativul de personal se va calcula, sigur, ținând cont și de numărul de paturi, dar într-o proporție mică, dar se vor introduce noi indicatori, și anume rulajul de pacienți, numărul de pacienți care staționează, numărul de zile de staționare pentru anumiți pacienți, pentru că una este să ai pacienți care stau în medie două zile și alta este să ai pacienți care stau 20-30 de zile, o lună, două și așa mai departe. Se va ține cont de complexitatea cazurilor, una este să faci intervenții neurochirurgicale în fiecare zi, automat acel pacient are nevoie de mai mult personal medical pentru că este un pacient mai complex, are nevoie de recuperare, are nevoie de consultații multidisciplinare, are nevoie de mult mai multe lucruri,” a indicat ministrul Sănătății, în timpul vizitei la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci din județul Olt.

Alexandru Rogobete a precizat că la stabilirea normativului de personal din spital se va ține cont și de dotările unității medicale, de complexitatea cazurilor tratate și de adresabilitate.

„Se va ține cont de infrastructura unității sanitare. În funcție de dotările pe care spitalul respectiv le are, cu cât este mai dotat, cu atât serviciile devin mai complexe și consumă mai mult timp medicul pentru o anumită procedură, pentru că serviciul devine mai complex. Cred că odată cu regândirea modului de organizare a unităților sanitare, cu regândirea modului de normare a personalului, în funcție de infrastructură și în funcție de istoricul și de adresabilitatea până la urmă a unității sanitare, lucrurile se vor schimba. Mai este un aspect important - aceste unități sanitare nu au fost reașezate de peste 20 de ani, or demografia s-a schimbat în ultimii 20 de ani, incidența anumitor boli. Acum 20 de ani nu erau anumite boli care acum au o incidență foarte mare, însă în toți acești ani sistemul de sănătate nu s-a readaptat în funcție de realitatea demografică și geografică care se regăsește în anul 2025,” a adăugat ministrul.

România, locul 1 în Europa la paturi de spitalizare continuă

Alexandru Rogobete a mai menționat că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de paturi de spitalizare continuă, însă gradul de ocupare este mic.

„Spitalele nu au mai fost reașezate de peste 20 de ani, pentru că legislația cu privire la normativul de personal - modul în care se calculează normativul de personal - nu a mai fost modificată nici ea de vreo 20 de ani. În momentul de față, România este pe primul loc la numărul de paturi de spitalizare continuă din lumea europeană, doar că acele paturi de spitalizare continuă stau goale. În foarte multe locuri gradul de ocupare pe anumite secții nu depășește 5% pe an. De ce se păstrează în continuare aceste paturi de spitalizare continuă în structura unităților sanitare? Pentru că normarea personalului se face doar la numărul de paturi, nu se ține cont de numărul de pacienți, nu se ține cont de complexitatea cazurilor, nu se ține cont de servicii conexe, nu se ține cont de personalul auxiliar,” a argumentat Alexandru Rogobete.

