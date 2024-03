Casa președintelui din Peru, percheziționată de polițiști. Agenții au forțat ușa cu o rangă. Ce acuzații i se aduc

Locuinţa preşedintei peruane Dina Boluarte a fost percheziţionată sâmbătă, 30 martie, în cadrul unei anchete privind îmbogăţirea ilicită care are legătură cu ceasuri de lux pe care femeia este suspectată că nu le-a declarat.

Sediul guvernului a fost, de asemenea, percheziţionat "în conformitate cu ordinul judecătoresc", a declarat presei colonelul de poliţie Harvey Colchado, fără a preciza dacă au fost confiscate obiecte.

Într-un scurt mesaj pe reţeaua X, preşedinţia peruană a precizat că operaţiunea la sediul guvernului s-a desfăşurat "normal şi fără incidente".

Ofiţerii de poliţie au intrat în casa preşedintei Boluarte din Surquillo, la est de Lima, la scurt timp după miezul nopţii, forţând uşa cu o rangă, potrivit imaginilor de televiziune.

Alte imagini arată cum poliţiştii înconjoară locuinţa acesteia şi formează o barieră umană pentru a împiedica traficul auto pe străzile adiacente.

Potrivit unui document al poliţiei obţinut de AFP, aproximativ patruzeci de ofiţeri şi magistraţi au fost mobilizaţi "pentru a percheziţiona casa şi a confisca ceasuri Rolex". Sediul guvernului a fost percheziţionat câteva ore mai târziu.

Premierul peruan Gustavo Adrianzén (centru-dreapta) a denunţat în faţa presei "un atac intolerabil la adresa demnităţii preşedinţiei republicii şi a naţiunii pe care o reprezintă".

Potrivit guvernului, în momentul percheziţiilor Boluarte se afla la reşedinţa sa din Palatul Guvernului. Preşedinta va continua să "colaboreze cu procuratura", a precizat Adrianzén pe X.

Intervenţia poliţiei a fost efectuată la cererea Parchetului, după ce acesta din urmă a respins cererea lui Boluarte de a amâna o înfăţişare la care urma să prezinte colecţia de ceasuri şi dovada de cumpărare a acestora.

În eventualitatea unei urmăriri penale, preşedinta peruană nu poate, conform Constituţiei, să fie judecată înainte de iulie 2026, când îi expiră mandatul.

Scandalul ceasurilor Rolex a izbucnit după ce un site local de ştiri, La Encerrona, a publicat la 15 martie o serie de fotografii care o arată pe Boluarte purtând diverse ceasuri de lux în timp ce se afla în guvern în 2021 şi 2022.

La 19 martie, procuratura a anunţat deschiderea unei anchete preliminare privind "îmbogăţirea ilicită şi nedeclararea utilizării ceasurilor Rolex".

În replică, Boluarte a declarat că are "mâinile curate" şi că deţine un singur ceas, un model vechi cumpărat cu economiile sale.

Peruvian government agents have raided the home of the country's President, Dina Boluarte, in Lima over undeclared Rolex watches.

