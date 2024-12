Un pas înainte în fertilitate. Primul bebeluș născut cu ajutorul tehnologiei inovative Fertilo

Primul copil din lume conceput cu ajutorul unei tehnologii revoluționare de fertilizare s-a născut în Peru. Aceasta implică utilizarea celulelor stem pentru a ajuta embrionul să se maturizeze în afara corpului. Gameto, compania care a dezvoltat metoda, susține că este mai rapidă, mai sigură și mai accesibilă decât fertilizarea in vitro FIV, relatează New Atlas.

În FIV tradițională, ovulele mature sunt extrase din ovare și fertilizate cu spermă în laborator. După cinci zile într-un mediu de laborator protejat, ovulul fecundat (embrionul) este transferat în uter, în speranța unei sarcini. Dar aceasta este doar etapa finală a procesului. Înainte de extragerea ovulelor, ovarele sunt stimulate să producă mai multe ovule decât de obicei. Și de aceea se administrează zilnic două injecții hormonale, uneori până la 90 pe cură. Un ciclu complet de FIV durează aproximativ două până la trei săptămâni.

Dezavantajele FIV includ faptul că nu garantează sarcina. Există și posibilitatea unei sarcini multiple, care are propriile riscuri. În plus, injecțiile hormonale necesare pot provoca sindromul de hiperstimulare ovariană, în care ovarele devin umflate și dureroase. Există și epuizarea emoțională și fizică a cuplurilor care sunt nevoite să meargă la controale constante și se află într-o stare de incertitudine. În plus, procedura este destul de costisitoare.

Gameto este o companie de biotehnologie condusă de femei, dedicată îmbunătățirii sănătății reproductive a femeilor. Ea a dezvoltat o nouă tehnologie de fertilizare numită Fertilo. Potrivit companiei, noua tehnologie este o alternativă la FIV și are mai puține dezavantaje.

Ads

„Prin depășirea provocărilor majore ale FIV tradiționale, cum ar fi ciclurile lungi de tratament, efectele secundare semnificative și stresul emoțional și fizic, Fertilo oferă o soluție potențial mai rapidă, mai sigură și mai accesibilă pentru familii. Această piatră de hotar marchează un punct de cotitură în sănătatea reproducerii și evidențiază prima aplicare a tehnologiei iPSC [celule stem pluripotente induse] în FIV și potențialul enorm al tehnologiei noastre”, a declarat Dina Radenkovic, CEO și co-fondator al Gameto.

Utilizarea celulelor stem pluripotente

Tehnologia Fertilo revoluționează acest proces prin utilizarea celulelor stem pluripotente induse pentru a crea celule de susținere ovariană care ajută la maturarea ovulelor într-un mod mai natural. Această metodă reduce cu 80% injecțiile hormonale și scurtează semnificativ durata tratamentului, care ajunge la doar trei zile. În plus, îmbunătățirea maturării ovulelor și a formării embrionilor a fost demonstrată într-un studiu recent din 2023.

Ads

„Posibilitatea de a maturiza ovulele în afacerea corpului cu o intervenție hormonală minimă reduce riscurile, precum sindromul de hiperstimulare ovariană și atenuează efectele secundare ale dozelor mari de hormoni”, a explicat Dr. Luis Guzmán, cercetător principal la Pranor Laboratories din Peru, care a supravegheat procedura Fertilo ce a dus la prima naștere. „Fertilo reprezintă o mare avansare pentru femeile care nu pot suporta sau nu doresc să urmeze protocolul FIV clasic, aducând speranță și noi opțiuni unei populații mai largi de paciente.”

Mama primului bebeluș conceput cu ajutorul tehnologiei Fertilo, născut la Clinica Santa Isabel din Lima, Peru, a descris experiența ca fiind „mult mai ușoară și mai puțin invazivă decât metodele tradiționale”. „Cu mult mai puține injecții și o procedură de recoltare a ovulelor mai puțin dureroasă, Fertilo mi-a dat speranță și siguranță pe parcursul acestui drum personal. Abordarea inovatoare mi-a ușurat experiența fizică și a redus povara emoțională a injecțiilor. Sunt recunoscătoare clinicii Pranor și echipei Gameto pentru tot ceea ce au făcut pentru a transforma visul meu de a avea o familie într-o realitate.”

Ads

Într-o dezvoltare recentă, Gameto a anunțat un parteneriat cu lanțul de clinici IVF din Australia, IVFAustralia, care va pune tehnologia Fertilo la dispoziția pacienților din întreaga țară. Astfel, Gameto a obținut autorizația necesară pentru Fertilo în Australia, Japonia, Argentina, Paraguay, Mexic și Peru. Statele Unite ar putea fi următoarea destinație, compania pregătind deja faza a 3-a de teste acolo.

Ads