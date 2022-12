Tensiuni uriașe în Peru. Doi morți și mai mulți răniți în urma protestelor îndreptate împotriva noului președinte VIDEO

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi cel puţin cinci au fost rănite duminică în cursul manifestaţiilor tot mai mari împotriva preşedintei Peru, Dina Boluarte, după lovitura de stat eşuată şi arestarea fostului preşedinte Pedro Castillo, comentează AFP.

Semn al tensiunii în creştere: o sesiune a Congresului privind situaţia din ţară a fost suspendată după o serie de incidente. Imagini publicate pe reţelele sociale arată un bărbat lovindu-l pe altul în spate cu pumnul pe un culoar al sălii de şedinţe şi apoi o busculadă în centrul acesteia, fără a se cunoaşte motivul. Sesiunea era în continuare suspendată duminică la începutul serii.

Protestele s-au înmulţit în toată ţara, în special în oraşele din nord şi în Munţii Anzi. Mii de persoane s-au mobilizat pe străzile din Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Cusco şi Puno, cerând eliberarea fostului şef al statului şi noi alegeri şi îndemnând la grevă naţională.

In Peru 🇵🇪 protestors started taking police hostage every time a protestor was arrested. Today they met & did a hostage exchange pic.twitter.com/B648I3Ghz3