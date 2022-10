O fetiță de nouă ani a prins un pește care cântărește de șase ori mai mult decât ea

O fetiță în vârstă de nouă ani a prins un pește care cântărește de șase ori mai mult decât ea.

Tonul roșu prins de Izzy Crotty cântărește 178 de kilograme, pe când fetița are doar 32 de kilograme.

Aceasta a prins tonul în timp ce era la pescuit în mare cu tatăl ei, John.

Copilul a petrecut o jumătate de oră învârtind peștele, deoarece undița a trebuit să fie atașată de barcă pentru a nu o trage pe Izzy peste bord, potrivit Daily Star.

Peștele poate ajunge să valoreze 70.000 de lire sterline.

