S-a aflat câte facultăți a început Pescobar: ”Eu mai mult cu cașcavalul. Atât s-a putut...”

Omul de afaceri Paul Nicolau, supranumit Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor închise de ANPC pentru nereguli privind siguranța alimentară, a mărturisit în mediul online că a început nu mai puțin de trei facultăți, fără să termine niciuna.

Afaceristul a dorit să le arate fanilor săi cum decurg lucrările de renovare la tavernele închise, astfel că s-a filmat tăind cu flexul o bucată de material, gest care i-a atras însă numeroase comentarii răutăcioase.

În replică, Pescobar a revenit cu un mesaj prin care a precizat numărul de facultăți la care s-a înscris, în cele din urmă renunțând la studii pentru a intra în afaceri.

„Eu mai mult cu pixul, foaia și cu cașcavalul. Eu am trei facultăți începute, de unde să știu să țin flexul în mână? Asta e, n-am avut și cartea asta de meserie.

Am început Integrare Economic Europeană, după aia am zis s-o iau un pic pe Drept și, după aia, Științe Politice și atât s-a putut, am ajuns răcarul României”, a spus Pescobar pe TikTok.

