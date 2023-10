Ce spune Pescobar despre relațiile amoroase cu angajatele: ”Friends with benefits am fost!”

Omul de afaceri Paul Nicolau, supranumit Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor închise de ANPC pentru nereguli privind siguranța alimentară, a vorbit în mod deschis despre relațiile amoroase pe care le-a avut cu angajatele.

„Dacă am avut relații? (n.r. cu vreo angajată) Da, am avut relații. Să zicem că da. Friends with benefits am fost (n.r. prieteni cu beneficii). Că tot relație se numește, nu?

Foarte bine că intervin sentimente. E mai plăcut dacă intervin sentimente. Fără sentimente, e așa, nu e treabă”, a declarat Pescobar, într-un interviu pentru Cancan.ro.

Întrebat dacă angajata respectivă mai lucrează la Tvaerna Racilor, Pecsobar a răspuns ferm: ”Nu!”

De asemenea, Pescobar a subliniat faptul că ideile sale de business sunt copiate de alte restaurante.

”Ne copiază alte restaurante. De exemplu, doar eu dădeam mâncare în tigăi din astea, am eu tigăi din Valencia. Ei, acum mai toată lumea care vinde pește sau fructe de mare le dă în aceleași tigăi. E un curent așa.

Eu nu îi copiez cu nimic, nu am cu ce. Eu am fost în toată lumea asta, pentru a învăța, pentru a acumula experiență, pentru a implementa. Dar nu e rău să te copieze lumea, că și ei contribuie la creșterea consumului de pește și fructe de mare. Eu nu mă supăr, că oricum sunt penibili, nu am de ce să mă supăr. Copia nu are valoare”, a afirmat Pescobar.

