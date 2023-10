Celebrul Pescobar, în rolul de amant: ”Pentru el am făcut. Femeia vine, dă răul afară și s-a dus fericită la om acasă”

Omul de afaceri, Paul Nicolau, alias ”Pescobar”, a devenit celebru în ultima perioadă după ce a intrat în conflict cu ANPC, instituție care i-a închis restaurantele Taverna Racilor din cauza neregulilor repetate privind siguranța alimentară.

Pescobar a avut un trecut controversat, el însuși recunoscând că, la un moment dat, a jucat rolul de amant pentru o femeie importantă, fără să-i divulge acesteia numele.

„Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine.

Fără ”sună-mă”, fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a povestit în trecut Pescobar.

