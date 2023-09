Cu cât își plătește Pescobar bucătarii aduși din Sri Lanka: ”Ei nu știu de românisme. Eu n-am timp de fițe și figuri”

Omul de afaceri Paul Nicolau, patronul restaurantelor Taverna Racilor închise de ANPC pentru nereguli privind siguranța alimentară, a dezvăluit în trecut că a renunțat să mai lucreze cu bucătari români, apelând în schimb la cei din Sri Lanka.

„Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât.

Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări, românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc”, spunea Pescobar într-un recent interviu.

El a precizat că bucătarii din Sri Lanka pot ajunge să câștige chiar și 3000 de euro pe lună, incluzând aici și bacșișurile.