Înțelegerea secretă dintre ANPC și Pescobar: ”Noi ne-am ținut de promisiune, dânsul mai puțin”

Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a oferit noi detalii despre restaurantele Taverna Racilor dețimute de afaceristul Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, locații care au fost închise din cauza neregulilor repetate privind siguranța alimentară.

Horia Constantinescu a lăsat de înțeles că a avut o înțelegere secretă cu Pescobar și cu mama acestuia, care n-a fost însă respectată.

„Prima acțiune a noastră de control a fost desfășurată în data de 1 iunie. La data respectivă nu apăruse nicio poză cu nimeni, în nicio ipostază. A doua acțiune a fost desfășurată undeva la sfârșitul lunii iunie. Abia a treia acțiune, cea în care s-au luat măsurile cele mai dure s-a desfășurat undeva la începutul lunii septembrie.

De aici până la toate fumigenele și petardele, că i-am cerut eu șpagă, lucru pe care nu a putut să îl dovedească niciun fel...Singura întâlnire între mine și domnul Paul Nicolau și mama acestuia a fost în cadrul unei audiențe, cu toate că făcuse rost de numărul meu de telefon și încerca să ne întâlnim în afara orelor de program. I-am explicat că discuția o putem purta numai în sediul Autorității, în prezența unui coleg de la Departamentul Juridic.

A fost închisă, oprită temporar activitatea până la remedierea ce s-a produs în data de 3 iulie. La acel moment am considerat că transmiterea în spațiul public a unor abateri ce nu aveau avengrura celor constatate ulterior nu va face cu siguranță bine afacerii respective și am încercat să păstrăm echilibrul între mesajele pe care le transmitem și realitate”, a precizat președintele ANPC în emisiunea Selectiv.

„În cadrul audienței pe care am avut-o acesta a participat împreună cu mama sa. Am discutat încă de atunci, i-am spus că apreciez modul în care își promovează afacerea, am smuls promisiunea mamei dânsului că vor face investițiile necesare și ca monedă de schimb a fost netransmiterea în spațiul public a celor constatate.

Noi ne-am ținut de promisiune, dânsul mai puțin. Între timp am înțeles că folosea niște mașini cumpărate la mâna a patra. Starea avansată de degradare a acestora nu mai reprezenta o siguranță pentru transportarea produselor”, a completat Horia Constantinescu.