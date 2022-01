Ce trebuie sa stii inainte de a pleca la prima partida de pescuit?

Daca de curand ai descoperit ca pescuitul se numara printre pasiunile tale si doresti sa iesi cu prietenii la o partida, afla ca sunt cateva aspecte pe care trebuie sa le stii. Nu te arunca sa cumperi prima lanseta sau prima mulineta care iti cade in mana. Trebuie sa tii cont de pestele pe care doresti sa il prinzi si zona.

Pescuit la crap

Este unul dintre cele mai practicate stiluri de pescuit. Stilul este unul static, comod, de asteptare care necesita o cantitate mare de nada. Primul articol pe care il vei cumpara va fi lanseta. Cele mai uzuale lungimi sunt cele de 3.60m si 3.90m din 2 sau 3 tronsoane. Cu cat lanseta se mufeaza in mai putine locuri cu atat este mai rezistenta. Daca pescuim pe un luciu mare de apa si avem informatia ca pestii sunt localizati spre mijlocul lacului, vom avea nevoie de o lanseta care permite aruncarile la distanta si o mulineta cu tambur adanc care sa inglobeze cat mai mult fir monofilament.

Pescuit la spinning

Stilul in sine este unul dinamic, incarcat cu adrenalina si energie. Pescuitul al spinning vizeaza pesti ca salau, somn, avat, biban sau clean si include aruncari si recuperari repetate. Lansetele de spinning sunt special concepute pentru a acoperi multe din situatiile pe care un pescar le poate intampina pe balta. Uzual le regasim in lungiumi cuprinse intre 1,90 metri si 2,70 metri. Exceptional le vom gasi construite pe lungimi si de 3,00 metri. Sunt mult mai fine si mai usoare comparativ cu lansetele de crap sau somn. Daca la pescuitul la crap avem nevoie de mixuri cerealiere diverse, pentru a nadi la pesti rapitori vom utiliza momeli artificiale, de exemplu: voblere, twistere, shad-uri etc.

Pescuit la somn

Capturarea acestei specii este incarcata cu multa adrenalina pentru orice pescar. Desi somnul este si el un peste rapitor, se regaseste in exemplare vizibil mai mari decat bibanul, stiuca sau salaul de exemplu. Asta este motivul pentru care necesita ustensile pe masura: robuste, fiabile, cu angrenaje puternice care sa reziste luptei cu exemplarele mari.

Alegerea corecta a lansetelor si mulinetelor de pescuit la somn este extrem de importanta, de ele depinde reusita sau nereusita unei partide. Se va opta pentru fire textile sau monofilament cu diametru mare care se vor monta la mulinete cu un tambur de minim 4000.

Indiferent de stilul pe care il veti aborda, nu uitati sa va protejati ochii, pielea si organismul handratandu-va cu apa.