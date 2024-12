Generația Z este atât de pesimistă în privința viitorului, încât a recurs la „cheltuieli de consolare”. "Poate deveni o pantă alunecoasă"

Generația Z este atât de prinsă în ciclul de știri negative încât acest lucru le influențează obiceiurile de consum. Un nou studiu arată că membrii Generației Z au cheltuit cu 21% mai mult pentru cumpărăturile de sărbători decât anul trecut, pentru a face față efectelor provocate de consumul excesiv de știri negative.

Tulburările politice, de mediu și economice actuale au condus la o revigorare a fenomenului de „cheltuieli de consolare”. Acesta apare atunci când consumatorii cheltuiesc impulsiv, de multe ori bani pe care nu îi au, pentru satisfacții pe termen scurt sau lung.

Un raport realizat de firma de consultanță Simon-Kucher arată că Generația Z a cheltuit cu 21% mai mult în acest sezon de sărbători decât anul trecut. Tot Generația Z este mai predispusă să cheltuiască pe produse de înfrumusețare, mobilier, accesorii de modă, animale de companie, cărți și reviste, dar și pe călătorii și experiențe, mai mult decât orice altă generație, conform raportului.

Pe categorii de produse, Chad Olivier, consultant financiar certificat și CEO al firmei The Olivier Group, a explicat pentru Fortune că tinerele din Generația Z cheltuiesc cel mai mult pe haine și pantofi, iar tinerii bărbați pe jocuri video.

Acest comportament este susținut și de un raport din 2023 publicat de Psychology Today, care a arătat că 27% dintre respondenți au recunoscut că au recurs la „cheltuieli de consolare”, iar 32% au acumulat mai multe datorii în ultimele șase luni.

Ads

Cheltuieli de consolare: o idee veche într-o lume modernă

Deși ascensiunea rețelelor sociale a accentuat fenomenul „cheltuielilor de consolare”, acesta „nu este un concept complet nou”, a explicat James N. Mohs, profesor asociat de contabilitate și impozite la Universitatea din New Haven. De fapt, fenomenul a început încă din anii 1960, odată cu generația hippie, cu melodii optimiste precum „Let’s Live for Today” de The Grassroots.

Însă, având în vedere presiunile politice și economice actuale, acest tip de comportament capătă din nou amploare. Bruce Y. Lee, profesor de politici de sănătate și management la Universitatea din New York (CUNY), a explicat în termeni simpli, în raportul Psychology Today, de ce „cheltuielile de consolare” revin în forță.

„Cheltuielile de consolare apar atunci când ești stresat de lucruri precum discrepanțele economice tot mai mari dintre tine și cei extrem de bogați, haosul politic din SUA, criza climatică de pretutindeni și toate celelalte probleme... iar apoi ajungi să cumperi mai multe lucruri pentru a face față acestui stres,” a scris Lee, care este și director executiv al Centrului pentru Tehnologie Avansată și Comunicare în Sănătate de la CUNY.

Ads

Rețelele sociale: vinovate pentru cheltuielile impulsive

Rețelele sociale joacă un dublu rol în promovarea „cheltuielilor de consolare”, mai ales prin tendința lor de a plasa reclame în fața utilizatorilor din Generația Z. Dacă în trecut Generația Z folosea internetul pentru a cerceta produse înainte de cumpărare, acum reclamele constante „îi determină să cheltuiască mai neglijent, deoarece sunt expuși la ele în mod regulat pe parcursul zilei,” a spus Olivier.

Obiceiurile de cheltuire ale Generației Z

În aceste vremuri dificile, adăugarea de produse în coșul de cumpărături și finalizarea unei comenzi pot oferi un sentiment de control, dar și o „explozie puternică” de substanțe chimice benefice precum dopamina, serotonina și endorfinele, a explicat psihoterapeuta Brianna Paruolo pentru Fortune. Aceste substanțe ajută la reducerea stresului și incertitudinii, însă efectul este doar temporar, a subliniat aceasta.

Mai mult, nu doar satisfacția imediată alimentează fenomenul „cheltuielilor de consolare.” Achiziționarea unui produs sau rezervarea unei călătorii oferă consumatorilor un lucru la care să se gândească cu optimism în momentele dificile.

Ads

„Oamenii atribuie adesea, fără să-și dea seama, o semnificație mai profundă achizițiilor lor. Aceste cumpărături poartă greutatea speranței pentru o transformare,” a spus Paruolo. „Există credința subiacentă că un anumit obiect ar putea fi cheia pentru a ‘rezolva’ problemele actuale sau pentru a îmbunătăți o situație dificilă.”

Așteptările mari și realitatea financiară a Generației Z

Acest nou trend reflectă, de asemenea, așteptările extrem de ridicate ale Generației Z în privința bogăției și finanțelor personale. Un sondaj recent realizat de firma financiară Empower a arătat că, în medie, membrii Generației Z consideră că un salariu anual de 587.797 dolari și o avere netă de 9,47 milioane dolari sunt necesare pentru a atinge „succesul financiar.”

Aceasta este o discrepanță uriașă față de salariul mediu actual de 48.000 dolari, conform unei analize a datelor de la U.S. Census Bureau realizată de The College Investor. În același timp, Generația Z continuă să se confrunte cu datorii din cauza utilizării serviciilor de tip „cumpără acum, plătește mai târziu” și a cardurilor de credit. De fapt, Generația Z și millennialii înregistrează o creștere a datoriilor mai rapidă decât orice altă generație, potrivit Credit Karma.

„Realitatea este că tinerii au intrat în sezonul de cumpărături de sărbători deja pe minus, iar noi ne așteptăm ca aceștia să înceapă noul an cu și mai multe datorii,” a declarat Courtney Alev, avocat pentru protecția consumatorilor la Credit Karma, pentru Fortune. „Pentru cei care intră în sezonul de cumpărături cu solduri ridicate pe cardurile de credit, acest lucru poate deveni o pantă alunecoasă, făcând și mai dificilă ieșirea din datorii cu dobândă mare”.

Ads