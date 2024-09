Ciobanii din vestul țării au ieșit în stradă, după ce le-au fost ucise mii de oi. Oamenii refuză să mai colaboreze cu autoritățile

Crescătorii de oi din Timiş şi Caraş-Severin protestează marți, 3 septembrie, faţă de măsurile impuse de autorităţile sanitar-veterinare pentru a pune capăt focarelor de pestă a micilor rumegătoare.

Aceştia spun că au fost ucise mii de animale sănătoase. Ciobanii sunt revoltați și vor să împiedice cu orice fel uciderea animalelor, arată Antena 3 CNN.

Sute de ciobani din Timiș și Caras-Severin protestează în satul Clopodia, la 80 de km distanță de Timișoara, fără de măsurile luate de DSV Timiș după ce în zonă au fost confirmate mai multe focare de pesta a micilor rumegătoare. Ciobanii sunt revoltați și vor să împiedice uciderea acelor animale, motivând ca ciobanul e mult prea sărac iar statul despăgubește foarte puțin.

O femeie a cărei familie are o fermă unde animalele au fost puse în carantină 21 de zile a declarat: "Vă rog să ne ajutați, nu vrem să ni se ia animalele din curte. Să nu pună presiune pe noi să ne ia teste, să ne scoată pozitivi. Nu ne interesează despăgubirile. Avem copii de crescut, ne-au blocat. La fermă a ieșit focar, nu am mutat animalele dintr-o exploatație în alta am stat în carantină 21 de zile, și apoi s-au găsit alte focare. Nu avem voie să vindem miei, ne blochează și ne stresează. Nu știm cât vom putea rezista. De la noi veți urma voi".

În urmă cu o lună, 13.000 de oi de la o fermă din Timiș, confirmate cu pesta, au fost ucise controlat, săptămâna trecută alte 600 de oi au avut aceeași soartă.

Inspectorii DSVSA Timiș au prelevat analize de la mai multe stâne, iar analizele au arătat ca cele 100 de oi ale unui cioban, sărac, sunt infestate cu pesta. În aceste condiții autoritățile pregătesc ucidere controlată și îngroparea animalelor în condiții speciale.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunţat luni, că a convenit împreună cu reprezentanții crescătorilor de animale soluţii rapide pentru a depăşi valul de pestă a micilor rumegătoare. Printre măsurile anunțate de Guvern se numără și interzicerea mișcării animalelor între ferme, pe o perioadă de 30 de zile.

