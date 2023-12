Se înmulțesc focarele de pestă porcină africană înainte de Crăciun. Zeci de animale vor fi ucise

Prefectura din Sibiu a anunţat că a fost confirmat cel de-al doilea focar de pestă porcină africană, în localitatea Presaca, unde vor fi ucişi vineri, 8 decembrie, 34 de porci, după ce au murit alţi 21 de porci în ultimele zile.

"Ca urmare a confirmării a celui de al doilea focar de Pestă Porcină Africană într-o altă gospodărie din localitatea Presaca comuna Păuca, astăzi, 8 decembrie 2023 a avut loc în sistem on-line şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu. (...) S-a decis uciderea suinelor existente in exploataţie, în număr de 34 capete porc gras şi tineret, prin metoda 'ucidere prin asomare cu pistol cu glonţ captiv şi decerebrare prin spinalizare', acţiune care se va efectua in cursul zilei de 08.12.2023, în vederea limitării răspândirii bolii. Neutralizarea cadavrelor rezultate din controlul bolii se va realiza prin ecarisare alternativă, îngropare în situ, pe raza localităţii Presaca, acţiune urmată de dezinfecţii repetate, realizate de către reprezentanţii DSVSA Sibiu", se arată în comunicatul de presă al Prefecturii Sibiu.

Potrivit sursei citate, medicul veterinar a fost chemat să consulte animalele din această gospodărie, miercuri, când a murit primul porc şi au apărut simptome la ceilalţi.

"În dimineaţa zilei de 06.12.2023, medicul veterinar de libera practica împuternicit de la CSV Păuca s-a deplasat în exploataţia din Presaca, comuna Păuca, ca urmare a notificării proprietarului privind instalarea unor semne clinice la un porc. Ajuns la faţa locului medicul veterinar a găsit un porc mort de la care a recoltat un set de organe in vederea efectuării examenelor de laborator. La examenul clinic efectuat suinelor din exploataţie, un număr de două suine prezentau hipertermie 40.3 grade C, inapetenţă şi mers vaccilant. In exploataţia respectivă exista un număr total de 38 de suine. S-a înregistrat moartea unui număr total de 4 capete porcine în perioada 06-08.12.2023, neutralizarea cadavrelor realizându-se prin ecarisare alternativă, îngropare în situ, pe raza localităţii Presaca. Examenul virusologic efectuat pe proba recoltată a fost pozitiv, conform B.A. 13792/07.12.2023 emis de către LSVSA Alba", mai precizează Prefectura Sibiu.

Reamintim că primul focar de pestă porcină africană din acest an din judeţ a fost confirmat miercuri, la o altă gospodărie, tot din localitatea Presaca, unde au murit 19 porci bolnavi.