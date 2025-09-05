Cum poate să îți influențeze riscul de cancer modul în care gătești peștele

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), în 2022 au fost raportate aproape 148.000 de cazuri noi de cancer colorectal în SUA. În 2023, peste 50.000 de persoane din SUA au murit din cauza acestui tip de cancer.

Afro-americanii au cele mai mari rate de cancer colorectal în SUA și sunt mai predispuși să moară din această cauză decât alte grupuri etnice și rasiale.

Se știe că dieta joacă un rol în riscul de cancer. De exemplu, există dovezi că persoanele care urmează diete bazate pe plante au un risc mai scăzut de cancer decât cele care consumă carne. Consumul anumitor alimente, precum broccoli, nuci și leguminoase, a fost asociat cu un risc mai scăzut de cancer colorectal. De asemenea, se știe că aportul mai mare de fibre poate reduce riscul de cancer colorectal.

Cercetătorii de la Universitatea din Boston au fost curioși în legătură cu peștele, acizii grași polinesaturați (PUFA) și cancerul colorectal. Ar putea consumul mai mare de pește și alimente bogate în PUFA să reducă riscul? Rezultatele lor au fost publicate în The Journal of Nutrition.

Cum a fost realizat studiul

Ads

Cercetătorii s-au concentrat în special pe femeile afro-americane și riscul lor de cancer colorectal, deoarece afro-americanii au cea mai mare rată a acestui tip de cancer în SUA. Datele au fost preluate din Black Women’s Health Study (BWHS), un studiu pe termen lung desfășurat între 1995 și 2021. Din acest studiu, 52.690 de femei cu vârste între 21 și 69 de ani îndeplineau criteriile cercetătorilor. Dintre acestea, 687 de femei au dezvoltat cancer colorectal pe durata medie de urmărire de 24 de ani.

Cercetătorii au luat în considerare și demografia obișnuită pentru ajustarea analizei statistice: vârstă, aport energetic total, diabet de tip 2, IMC, fumat, consum de alcool, carne roșie și procesată, fructe și legume, nivel de educație, antecedente familiale de cancer colorectal, utilizarea aspirinei și a antiinflamatoarelor nesteroidiene, exerciții fizice, activitate fizică intensă, stadiul menopauzei și utilizarea hormonilor menopauzei.

Ads

Participantele au completat două chestionare privind frecvența alimentelor: unul în 1995 (68 de alimente) și altul în 2001 (85 de alimente). Cercetătorii au adunat informații despre consumul alimentelor considerate cu potențial de reducere sau creștere a riscului de cancer colorectal, cum ar fi carnea procesată.

Pe baza răspunsurilor, participantele au fost împărțite în patru cvartile, în funcție de gramele de pește consumate la 1.000 de calorii, cvartila 1 reprezentând cel mai mic consum, iar cvartila 4 cel mai mare. De asemenea, s-a luat în considerare tipul de cancer colorectal și localizarea acestuia în intestin.

Ce a descoperit studiul

După mai multe analize statistice, ajustate pentru demografie, istoricul familial și starea de sănătate, cercetătorii au descoperit că un consum ridicat de pește la cuptor (cvartila 4) a fost asociat cu o scădere de 26% a riscului de cancer colorectal. Cheia este că peștele a fost gătit la cuptor; interesant, nu s-a găsit nicio asociere între consumul total de pește și riscul redus, probabil pentru că acesta include toate tipurile de pește, inclusiv cele sărace în PUFA, și toate metodele de gătit, inclusiv prăjirea.

Ads

Privind cancerul colorectal localizat, consumul ridicat de pește la cuptor a fost asociat cu o reducere de 44% a riscului de cancer al colonului proximal (prima parte a intestinului gros, situată în partea superioară dreaptă a abdomenului).

Cercetătorii au mai descoperit că un aport mai mare de omega-3 și un raport sănătos omega-3/omega-6 au fost asociate cu o reducere cu 39–53% a riscului de cancer al colonului proximal.

Studiul are însă limitări: chestionarele alimentare se bazează pe estimări, rezultatele se aplică doar femeilor afro-americane și există întotdeauna posibilitatea erorii statistice sau a factorilor neincluși în analiză, precizează eatingwell.com.

Cum se aplică în viața reală

American Institute for Cancer Research (AICR) recomandă pentru prevenirea cancerului:

Dietă bogată în cereale integrale, legume, fructe și leguminoase

Limitarea alimentelor fast-food și procesate bogate în grăsimi, amidon sau zahăr

Limitarea consumului de carne roșie și procesată

Limitarea băuturilor îndulcite

Limitarea sau evitarea alcoolului

Ads

De asemenea, AICR recomandă activitate fizică regulată și menținerea unei greutăți sănătoase.

Omega-3 este un tip de PUFA (acizi grași polinesaturați) pe care majoritatea nu îl consumă suficient. Includerea peștelui și fructelor de mare de câteva ori pe săptămână este o modalitate bună de a obține acest acid gras esențial.

Este important și modul de gătire: peștele copt sau la grătar pare să aibă mai multe beneficii decât cel prăjit. Prăjirea poate degrada omega-3 și poate adăuga grăsimi și omega-6 în exces.

Concluzii

Rata cancerului colorectal este cea mai mare în rândul afro-americanilor. Studiul sugerează că femeile afro-americane cu cel mai mare consum de pește copt pot avea un risc mai scăzut de cancer de colon. Este important să recunoști simptomele cancerului de colon și să faci screening-ul recomandat începând cu vârsta de 45 de ani.

Prevenirea cancerului include o dietă bogată în fructe, legume, nuci, semințe, leguminoase, proteine slabe, pește și fructe de mare, și limitarea sau evitarea zahărului, cărnii procesate, alimentelor ultraprocesate și alcoolului. Mișcarea regulată, menținerea unei greutăți sănătoase, gestionarea stresului, somnul de calitate și timpul petrecut cu cei dragi completează o abordare holistică a sănătății și prevenirii bolilor.

Ads