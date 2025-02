Este consumat de români ca fiind un aliment foarte sănătos, însă este unul dintre cele mai toxice! Tu cât de des îl consumi?

Ai mâncat cel puțin o dată acest aliment și știi cât este de sănătos și benefic pentru organism, mai ales că are un conținut mare de Omega-3 și este benefic în diete. Este vorba despre somon, un pește cu multiple beneficii pentru sănătate.

Există însă și un revers al medaliei. Somonul crescut în crescătorii, care este extrem de toxic pentru organism. Din păcate însă, acesta este cel care se găsește cel mai des în magazine și este și cel mai ieftin tip de somon. Somonul sălbatic este mult mai rar, dar și mai scump. Prin urmare, ceea ce punem pe masă este departe de a fi un pește sănătos.

De ce este somonul de crescătorie un pește toxic

Kurt Oddekalv, un ecologist norvegian, a declarat că somonul crescut în condiții artificiale este îmbibat cu otrăvuri. Declarațiile au fost făcute în urma vizitelor pe care acesta le-a întreprins în crescătoriile de somon din Norvegia.

De asemenea, jurnaliștii francezi Nicolas Daniel și Louis de Barbeyrac au studiat timp de câteva luni industria pescuitului. Aceștia au făcut numeroase drumuri în țări precum Norvegia, Vietnam, Suedia și Danemarca. După acest studiu îndelungat al tehnicilor de pescuit, de creștere a peștilor în crescătorii și vizitele repetate în astfel de crescătorii, jurnaliștii au decis să spună adevărul pe care această industrie încearcă să îl ascundă.

Potrivit jurnaliștilor, cele mai multe ferme piscicole se găsesc în zonele rurale din vestul Norvegiei. Aici, jurnaliștii l-au întâlnit pe norvegianul Kurt Oddekalv, activist, ecologist și fondator al Societății Norvegiene pentru Ocrotirea Naturii. Acesta le-a povestit că duce o luptă înverșunată împotriva fermelor piscicole și metodelor folosite de acestea pentru creșterea somonilor.

"În Norvegia, situația cu peștii este catastrofală. Pește prea mult: la o fermă mică se cresc peste două milioane de indivizi! Peștele este bolnav. Aici se poate vorbi de pandemie: necroză pancreatică și anemie infecțioasă a somonului de captură în toată Norvegia. Însă, acest lucru este ascuns de consumatori", spune Kurt, potrivit bashny.net.

Kurt monitorizează cele mai mari ferme piscicole de peste 10 ani și le ține sub control, adunând dovezi. El are înregistrări care arată cum lucrătorii acestor ferme piscicole toarnă în apă un pesticid puternic care are efect neurotoxic.

"Trebuie să poarte măști de gaz și costume de protecție pentru a evita substanțele chimice folosite la tratarea apei în care cresc peștii pentru a elimina paraziții. Este o practică comună în aceste ferme. În acest somon poți găsi diferite substanțe chimice", a spus el.

Kurt a spus răspicat: "Somonul norvegian este cel mai toxic aliment din lume"!

În Norvegia se crește intensiv somon, această industrie aducând câștiguri de 4 miliarde de dolari pe an și ocupând locul al doilea după petrol în ceea ce privește veniturile.

Pentru a dezvălui secretele acestor ferme, Kurt Oddekalv folosește o navă dotată cu echipamente de spionaj.

"Fundul mării de sub ferme este acoperit cu deșeuri piscicole de 15 metri înălțime și este plin de bacterii. Aici se găsesc toate resturile de la furaje și deșeurile chimice adăugate pentru a ucide paraziții. Nivelul de contaminare este foarte mare. Substanțe toxice, excremente de pește... fundul mării este complet distrus, este ca o fabrică de gaze. Bulele de metan și pesticidele sunt aceleași substanțe care, în Primul Război Mondial, au fost folosite în atacurile cu gaze", afirmă Kurt.

"Principala problemă a pescarilor norvegieni este așa-numitul păduche de pește, un parazit care se atașează pe corpul peștelui și îl poate ucide. Păduchii de mare dezvoltă rezistență la tratamente, prin urmare pescarii folosesc pesticide, a căror eficiență este mult mai mare.

Acest lucru se reflectă negativ asupra peștilor. Prin urmare, 50% din codul crescut în ferme se naște cu o mutație genetică", a mai spus el.

Și somonul suferă mutații genetice, lucru care nu ar trebui să se întâmple în mod nenatural, așa cum se întâmplă în fermele piscicole.

"Acest lucru nu ar trebui să se întâmple, carnea trebuie să fie elastică. După cum știți, somonul sălbatic are 5-7% grăsime, iar cel de cultură are 15-34% grăsime. Iar toxinele se acumulează în țesutul adipos. Prin urmare, acești pești au devenit cei mai toxici din lume", a subliniat el.

La rândul său, toxicologul francez Jerome Russin a remarcat, în timpul studiilor făcute de el, că ceea ce susține ecologistul s-a confirmat.

"Într-adevăr, gradul de contaminare al somonului de crescătorie este foarte mare. Este de 5 ori mai dăunător și mai toxic decât orice alte produse. Aceste toxine trebuie evitate, iar mâncându-le, riscăm să simțim impactul lor", a spus toxicologul francez Jerome, potrivit sursei citate.

