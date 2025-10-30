Peștele, prietenul inimii. Ce spun cardiologii și cum îl păstrezi corect în frigider

Proteina este una dintre cele mai importante componente ale unei alimentații echilibrate, esențială pentru dezvoltarea mușchilor și pentru menținerea energiei pe termen lung. Însă, nu toate sursele de proteine au același impact asupra sănătății, iar atunci când vine vorba despre inimă, medicii cardiologi au un verdict clar: peștele este alegerea ideală.

„Dieta pesco-mediteraneană este una dintre cele mai bune diete pentru sănătatea inimii pe care le puteți adopta, iar aceasta include proteine din surse de fructe de mare, bogate în acizi grași omega-3 și sărace în grăsimi saturate”, explică dr. Mary Greene, cardiolog, într-un articol publicat de EatingWell.

De ce peștele este esențial pentru inimă

Peștele este considerat o sursă optimă de proteine pentru sănătatea cardiovasculară datorită conținutului ridicat de grăsimi omega-3, capabile să reducă nivelul colesterolului rău și să combată inflamațiile din organism. Aceste proprietăți contribuie la întărirea mușchiului cardiac și la prevenirea bolilor de inimă, făcând din pește un aliment esențial într-o dietă echilibrată.

Somonul, tonul, sardinele, păstrăvul sau macroul sunt doar câteva exemple de pești bogați în omega-3, recomandați de specialiști. Pentru a profita, însă, de toate aceste beneficii, peștele trebuie consumat în stare cât mai proaspătă și păstrat corect.

Reguli pentru depozitarea peștelui proaspăt

Depozitarea corectă este esențială pentru a menține calitatea și siguranța alimentară. În frigider, peștele crud și proaspăt trebuie păstrat în condiții stricte de igienă și temperatură. Dacă este vorba despre un pește întreg, cel mai indicat este să fie așezat pe o tavă cu gheață, neambalat, pentru a rămâne rece în mod constant.

În cazul fileurilor, este recomandat să fie învelite strâns în folie de plastic și așezate pe o tavă cu margini înalte. Aceasta previne scurgerea lichidelor și posibila contaminare a altor alimente din frigider. În plus, folia de plastic are rolul de a împiedica pătrunderea oxigenului, menținând prospețimea și evitând mirosurile neplăcute.

Deși mulți caută alternative la ambalajele din plastic, în cazul proteinelor crude acesta rămâne de neînlocuit. Ambalarea etanșă previne dezvoltarea bacteriilor și păstrează textura și gustul peștelui intacte.

Pentru peștele gătit, cel mai sigur este să fie depozitat în recipiente din sticlă, bine închise ermetic. Acestea izolează conținutul de oxigen, încetinind procesul de alterare și protejând restul alimentelor din frigider de mirosul persistent de pește.

Congelarea, soluția pentru păstrarea pe termen lung

Atunci când nu intenționezi să gătești imediat peștele, congelarea este cea mai eficientă metodă de conservare. În acest caz, aerul devine principalul dușman al prospețimii. Pentru a preveni oxidarea și formarea cristalelor de gheață, peștele trebuie ambalat etanș într-un recipient solid sau, ideal, vidat cu ajutorul unui aparat special.

Prin eliminarea oxigenului, se asigură o etanșare perfectă care permite păstrarea gustului și a valorii nutriționale. În aceste condiții, fileurile crude pot fi păstrate în congelator până la opt luni, în timp ce cele gătite rezistă aproximativ trei luni fără să-și piardă calitățile.

Etichetarea pachetelor cu data congelării este importantă pentru a urmări termenele și a evita risipa alimentară.

Cardiologii atrag atenția că peștele ar trebui să devină o sursă constantă de proteine în alimentația zilnică, nu doar o opțiune ocazională. Bogat în substanțe nutritive și sărac în grăsimi saturate, el sprijină buna funcționare a inimii și contribuie la reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare.

