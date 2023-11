Sărbători fără petarde în Capitală. Prefectul cere să nu fie emise avize de comercializare: ”Am primit foarte multe petiţii şi solicitări”

Prefectul Municipiului Bucureşti Rareş Hopincă solicită primăriilor de sector şi Primăriei Generale să nu emită avize pentru comercializarea de materiale pirotehnice, o hotărâre în acest fiind aprobată luni, în şedinţa Colegiului Prefectural. ”Am primit foarte multe petiţii şi solicitări, iar toate au un numitor comun: zgomotul petardelor este dăunător pentru copiii mici, pentru bătrâni şi, nu în ultimul rând pentru animalele de companie. Zgomotele puternice creează stres şi anxietate în rândul animalelor, de cele mai multe ori acestea rămănând cu sechele”, a afirmat Hopincă.

”Prefectul municipiului Bucureşti, Rareş Hopincă, a convocat astăzi şedinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti. În cadrul acesteia a fost adoptată Hotărârea nr. 8/27.11.2023, prin care se solicită Primăriilor de Sector, Primăriei Municipiului Bucureşti şi Administraţiei Străzilor să nu emită avize de amplasament, pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, în vederea comercializării articolelor pirotehnice, pentru descurajarea vânzării şi utilizării acestora şi pentru prevenirea accidentelor provocate de acestea”, anunţă luni Prefectura Capitalei.

“Sărbătorile aduc cu ele bucurie şi entuziasm, dar nu putem ignora faptul că petardele şi artificiile aduc o doză considerabilă de pericol şi disconfort. Acestea provoacă, în fiecare an, accidente grave, incendii şi au efecte nocive asupra mediului înconjurător. Am primit foarte multe petiţii şi solicitări, iar toate au un numitor comun: zgomotul petardelor este dăunător pentru copiii mici, pentru bătrâni şi, nu în ultimul rând pentru animalele de companie. Zgomotele puternice creează stres şi anxietate în rândul animalelor, de cele mai multe ori acestea rămănând cu sechele. Consider că propunerea de a descuraja comercializarea acestor articole nu este doar un act de prudenţă, ci şi o modalitate de a ne asigura că sărbătorile rămân un motiv de bucurie. Este o decizie de oportunitate, pe care fiecare comunitate trebuie să o analizeze, pentru a sărbători într-un mod responsabil fără a pune în pericol siguranţa noastră şi a celor din jur.”, a spus prefectul municipiului Bucureşti, Rareş Hopincă.

Potrivit Hotărârii, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov, Direcţia Regională Vamală în colaborare cu ANAF-Antifraudă şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov vor exercita acţiuni de verificare şi control în sfera de competenţă, iar acolo unde vor fi constatate nereguli se vor aplica sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, instituţiile menţionate vor acţiona în vederea descurajării comerţului cu materiale pirotehnice şi pentru prevenirea şi combaterea comerţului ilegal cu materiale pirotehnice.

“Voi comunica inclusiv marilor centre comerciale solicitarea de a nu permite vânzarea materialelor pirotehnice în parcări şi spaţii conexe, chiar dacă vorbim de proprietăţi private. Este o chestiune ce ţine de responsabilitatea socială a fiecărei companii, iar această problemă nu ţine doar de instituţiile publice. Comercializarea de materiale pirotehnice trebuie să se desfăşoare în spaţii special amenajate, nu pe domeniul public sau în parcările supermarketurilor, fiind accesibile inclusiv pentru copii.”, a mai spus prefectul Capitalei.