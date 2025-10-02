Femeile din armata SUA, revoltate după declarațiile Secretarului Apărării, Pete Hegseth. „Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:02
528 citiri
Femeile din armata SUA, revoltate după declarațiile Secretarului Apărării, Pete Hegseth. „Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”
Pete Hegseth, secretarul american de Apărare spune că s-au modificat standardele pentru femei FOTO Facebook/U.S. Army Reserve

Discursul Secretarului Apărării al SUA, Pete Hegseth, despre „revenirea la standardul masculin” în armată a stârnit controverse, veteranele respingând ideea că standardele pentru femei ar fi fost mai scăzute, în timp ce unele voci republicane îl susțin, apreciind prioritizarea excelenței și securității.

Femeile care au servit în armata americană resping ferm anunțul Secretarului Războiului Pete Hegseth, potrivit căruia cerințele pentru rolurile de luptă vor „reveni la cel mai înalt standard masculin”, susținând că standardele au fost mereu identice pentru bărbați și femei, arată Digi 24.ro, care citează BBC.

„Niciuna dintre noi nu a cerut vreodată un tratament special”, a declarat Elisa Cardnell, care a servit timp de unsprezece ani în Marina SUA.

Hegseth susține că standardele au fost modificate

Adresându-se marți la sute de generali, Hegseth și-a reiterat convingerea că armata a redus standardele pentru a acomoda femeile și că acest lucru a pus în pericol militarii. În discursul său, Hegseth a declarat: „Orice situație în care standardele fizice testate și validate au fost modificate, în special după 2015, când standardele pentru arme de luptă au fost schimbate pentru ca femeile să poată să se califice, trebuie readuse la forma lor inițială.”

El pare că s-a referit la o directivă din 2015 emisă de secretarul apărării de atunci, Ash Carter, care stipula că toate posturile militare să fie deschise femeilor și că orice persoană, indiferent de gen, care îndeplinește standardele, să poată servi.

„Pentru orice funcție ce necesită forță fizică în luptă, standardele fizice trebuie să fie ridicate și neutre din punct de vedere al genului”, a spus Hegseth. „Dacă femeile reușesc, excelent. Dacă nu, asta e.”

„Dacă asta înseamnă că nicio femeie nu se califică pentru posturi de luptă, atunci așa să fie”, a declarat șeful Pentagonului. El a precizat totuși că femeile nu vor fi excluse complet din forțele armate.

Veteranele îl contrazic

Unele veterane au fost indignate. „M-am săturat de minciunile lui Pete Hegseth despre femeile din armată și despre standarde”, a spus fosta pilot de avioane de luptă din US Marines, Amy McGarth, într-un videoclip pe Instagram. „Întotdeauna a existat un singur standard pentru acele funcții. Nu a existat niciodată un standard pentru bărbați și unul pentru femei în ceea ce privește pilotarea unui avion de luptă.”

Elisa Cardnell a adăugat că sexul și vârsta nu sunt criterii în evaluările pentru rolurile de luptă.

Standardele de luptă diferă în funcție de unitatea în care servește cineva, fie că e vorba de operațiuni speciale, infanterie, trupe blindate, dar tot personalul trebuie să treacă aceleași teste.

„Aceste standarde au fost întotdeauna neutre din punct de vedere al genului și au fost întotdeauna ridicate”, a spus ea. „Desigur, nu toate femeile le ating, dar nici toți bărbații nu reușesc.”

Senatoarea Tammy Duckworth, veterană a armatei și grav rănită în timp ce servea ca pilot de luptă în Irak, a declarat pentru BBC după discurs: „Pentru un tip care nu e calificat pentru propria sa funcție, e destul de discriminatoriu să vorbească despre femei care sunt calificate să-și facă treaba.”

Ea a adăugat că remarcile sale ar putea dăuna recrutării. Femeile din armata SUA au avut pentru prima dată voie să piloteze aeronave de luptă în Marina și Forțele Aeriene în 1993, deși erau excluse din lupta terestră. Situația s-a schimbat în 2013, când Politica de Excludere din Luptă a fost anulată, iar până în 2016 toate rolurile erau deschise. Din cauza faptului că includerea femeilor în toate rangurile este relativ recentă, multe dintre ele se află încă în mijlocul carierei, a spus Cardnell.

