Pete Hegseth, secretarul Apărării, a convocat la o reuniune specială sute de generali și amirali ai SUA, inclusiv din străinătate

Pete Hegseth, secretarul Apărării, numit în funcție de președintele Donald Trump, i-a convocat la o reuniune total neobișnuită pe toți principalii comandanți, cu grade de generali și de amirali, din armata Statelor Unite.

La această conferință, care se va desfășura în format fizic, sunt așteptați și comandanții marilor unități militare ale SUA care acționează în alte țări, a anunțat ziarul Washington Post la data de 25 septembrie 2025.

Alături de comandanți, trebuie să fie prezenți și acei consilieri ai acestora care au grade de general sau de amiral.

Întâlnirea a fost convocată de Hegseth în această săptămână și ar urma să se desfășoare săptămâna viitoare, în ziua de marți, 30 septembrie, deci poate fi considerată o reuniune de urgență, ținând cont de faptul că unii comandanți lucrează pe alte continente decât pe cel american.

Reuniunea se va desfășura la o bază a Corpului Infanteriei Marine din localitatea Quantico (statul Virginia).

Secretarul Apărării nu ar fi indicat care este scopul reuniunii. Convocarea transmisă de Hegseth a generat confuzie și îngrijorare printre angajații Pentagonului, întrucât ea intervine după ce Administrația Trump a concediat deja numeroși lideri militari, în acest an.

Ads

"Nu-i suni pe oamenii care comandă o forță globală ca să-i chemi într-o locație din afara Washingtonului fără să le spui de ce", a explicat un responsabil militar.

O nouă Strategie de apărare națională a SUA este în curs de elaborare, estimându-se că va acorda prioritate apărării interne în detrimentul celei din apropierea Chinei, iar unii oficiali cred că această schimbare de viziune ar putea fi un punct central al întâlnirii neobișnuite, de săptămâna viitoare.

"Retragem toți generalii și ofițerii de rang înalt din Pacific chiar acum?", s-a întrebat un comandant.

Contextul reuniunii din statul Virginia este însă marcat și de tensiunile dintre NATO și Rusia, inclusiv dintre SUA și Rusia, din cauza războiului din Ucraina.

Pe de altă parte, prezența a circa 800 de înalți comandanți militari, simultan, într-o singură locație, va genera și probleme de securitate, au dezvăluit surse citate de jurnaliștii americani.

Într-o declarație făcută joi, 25 septembrie, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a precizat că secretarul Apărării „se va adresa liderilor militari superiori la începutul săptămânii viitoare”, dar nu a oferit alte detalii.

Ads