Secretarul de Război, Pete Hegseth, anunță că a trecut vremea "generalilor grași" și îi invită pe cei care au alte opinii să demisioneze

Secretarul de Război al SUA (noua titulatură a secretarului Apărării), Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii grași” din armata americană și a contestat inițiativele de diversitate care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armată.

Hegseth a anunțat, marți, 30 septembrie, într-o reuniune rară cu principalii comandanți americani din întreaga lume, că ofițerii care nu îi susțin agenda ar trebui să demisioneze, relatează Reuters.

„Liderii politici nechibzuiți și imprudenți au stabilit o direcție greșită și ne-am rătăcit. Am devenit «Departamentul Woke»”, a declarat Hegseth la deschiderea reuniunii care are loc în Quantico, Virginia. „Dar nu mai este așa”, a adăugat el.

Adresându-se unei săli pline cu generali și amirali americani cu funcții de conducere, chemați din întreaga lume, fără a li se oferi explicații, săptămâna trecută, Hegseth și-a apărat decizia de a-i concedia pe ofițerii superiori, printre care se numără generalul cu rangul cel mai înalt din SUA, care era de culoare, precum și un amiral care era femeie. Hegseth a spus că ofițerii pe care i-a eliberat din funcție făceau parte dintr-o cultură defectă.

El a promis schimbări radicale în modul în care sunt tratate plângerile de discriminare și în modul în care sunt investigate acuzațiile de încălcări ale legii la Pentagon, spunând că sistemul actual îi face pe ofițerii superiori să meargă „pe coji de ouă”.

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă întristează, atunci ar trebui să faceți ceea ce se cuvine și să demisionați”, le-a spus șeful Pentagonului. „Știu că majoritatea covârșitoare dintre voi simte contrariul. Aceste cuvinte vă umplu inimile”, a adăugat el.

Hegseth a criticat aspectul trupelor supraponderale, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului”. El a anunțat că toate testele de aptitudini fizice vor fi stabilite numai pe baza standardelor masculine și a subliniat importanța standardelor de îngrijire personală. „Era aspectului neprofesionist s-a încheiat. Gata cu bărbile”, a spus Hegseth audienței, care a ascultat în tăcere.

În timp ce pleca spre eveniment, unde urma să țină și el un discurs, președintele Donald Trump a declarat marți reporterilor că i-ar demite pe loc pe acei lideri militari care nu îi plac. Remarcile sale au contrastat cu ceea ce spusese în weekend, când a declarat că va profita de întâlnirea față în față cu comandanții de vârf ai armatei americane, de la Universitatea Infanteriei Marine din Quantico, pentru a le spune că „îi iubim”.

Auditoriul era plin de oficiali superiori în uniformă, așezați în fața unei scene cu un steag american mare, un pupitru și panouri pe care scria: „Strength Service America” (Puterea serviciului militar american).

Pentagonul a suferit de opt luni, de când Trump a revenit la putere, schimbări radicale, inclusiv concedieri, interzicerea cărților din bibliotecile academiei și ordonarea de atacuri letale asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei. Acest lucru a dus la speculații, atât în cadrul armatei americane, cât și în rândul publicului american, că reuniunea ar putea depăși cu mult exercițiul de ridicare a moralului descris de Trump, incluzând discuții despre reducerea gradelor ofițerilor superiori și o revizuire a priorităților de apărare ale SUA.

„Nimeni nu știe” ce se va discuta în cele din urmă, a spus un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului despre agenda reuniunii.

Liderii militari care participă la reuniune vor fi supuși atenției publice pentru orice reacție la comentariile politice făcute de Trump, care a implicat adesea armata în probleme politice.

Armata SUA trebuie să fie apolitică, loială Constituției SUA și independentă de orice partid sau mișcare politică.

Cu toate acestea, Administrația Trump a anunțat un plan de trimitere a Gărzii Naționale la Chicago, cel mai recent oraș american în care Trump intenționează să trimită trupe americane, în ciuda obiecțiilor autorităților locale. El a anunțat planuri de trimitere a trupelor Gărzii Naționale și la Portland, în Oregon, și a trimis deja Garda Națională și pușcașii marini în serviciu activ la Los Angeles la începutul acestui an, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Prezența lui Trump la reuniunea de la Quantico va umbri probabil personalitatea lui Hegseth, care i-a convocat pe comandanții din întreaga lume, inclusiv pe cei aflați în destinații îndepărtate din Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

În aproape fiecare discurs public pe care îl ține, Hegseth vorbește despre „etica războinicului” și despre necesitatea ca armata SUA să aibă o mentalitate războinică, teme la care era de așteptat să revină marți.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un decret prezidențial pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”, revenind la denumirea pe care a avut-o până după al Doilea Război Mondial, când oficialii au dorit să sublinieze rolul Pentagonului în prevenirea conflictelor.

Hegseth, fost prezentator al postului de televiziune Fox News, a acționat cu o viteză uimitoare pentru a remodela și rebrandui Departamentul, în încercarea de a pune în aplicare agenda de securitate națională a lui Trump și de a elimina inițiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.

