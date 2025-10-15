Secretarul de război al SUA, aproape de o tragedie la întoarcerea la Washington. De ce a aterizat de urgență avionul lui Pete Hegseth în Marea Britanie

Secretarul de război al SUA, aproape de o tragedie la întoarcerea la Washington. De ce a aterizat de urgență avionul lui Pete Hegseth în Marea Britanie
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth FOTO X/@AFpost

În drum spre Washington, un Boeing C-32 al Forțelor Aeriene Americane a declarat stare de urgență.

Aeronava, cu indicativul SAM153, care îl transporta pe secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a fost forțată să declare stare de urgență după o problemă de depresurizare în timpul zborului, conform rapoartelor din mai multe surse, scrie airlive.net.

Boeing C-32A, o versiune militară a Boeingului 757, plecase de la Bruxelles, Belgia, unde Hegseth participase la întâlniri NATO, când echipajul a declarat stare de urgență în timp ce începea traversarea Atlanticului.

Aeronava, care servește drept transport pentru înalți oficiali militari și guvernamentali americani, se află la aproximativ 30 de minute de zbor când a fost detectată problema de depresurizare. Aeronava Boeing a coborât la 10.000 de picioare.

Apoi, echipajul a luat decizia de a devia zborul către RAF Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene Americane din Regatul Unit, unde a aterizat în siguranță. RAF Mildenhall servește drept centru critic pentru aviația militară americană în Europa.

Incidentul a fost anunțat pe X de Sean Parnell, asistent al Secretarului de Stat pentru Afaceri Publice din SUA.

În drum spre Statele Unite de la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO, avionul secretarului de război Hegseth a efectuat o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei. Avionul a aterizat conform procedurilor standard, iar toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță.

