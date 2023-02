Medic american ucis cu o rachetă ghidată în Bahmut, în timp ce ajuta civili răniți. Anchetă New York Times VIDEO

Jurnaliștii de la New York Times au documentat modul în care a fost ucis voluntarul american Pete Reed, în timp ce acorda primul ajutor unor locuitori din orașul ucrainean Bahmut, în 2 februarie 2023.

La aproximativ un minut după ce medicul Pete Reed și o echipă de voluntari au început să îngrijească un civil rănit în orașul ucrainean, au fost atacați. Reed, un fost pușcaș marin american care se oferea voluntar pe frontul de război, a fost ucis, iar mai mulți colegi ai săi au fost răniți, potrivit sursei citate.

Cei prezenți la fața locului au atribuit inițial atacul bombardamentului rusesc nediscriminatoriu. Dar o analiză cadru cu cadru a unei înregistrări video realizate la fața locului arată că medicul american a murit în urma unei lovituri țintite de o rachetă ghidată, trasă aproape sigur de trupele rusești.

”Nu este clar dacă rușii știau că grupul era format din lucrători umanitari. Dar convoiul său avea marcaje care ar fi trebuit să le semnaleze rușilor tipul de vehicule pe care le loveau. Unul dintre vehicule era marcat în mod clar cu o cruce roșie, iar tipul de armă folosită în atac - o rachetă antitanc ghidată cu laser - este de obicei trasă atunci când un trăgător vede și selectează o țintă.

⚡⚡⚡The mass media showed a video of #Russian occupiers firing rockets at volunteers in #Bakhmut

The New York Times published a video of Estonian Frontline Medics volunteer Erko Laidinen, who was near the scene of the incident.1/2⬇️#Ukraine #ArmUkraineNow #UkraineRussianWar pic.twitter.com/Zi2gNwOuz8