Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:29
Peter Mandelson, ambasadorul britanic în Statele Unite FOTO X/@CalltoActivism

Peter Mandelson, ambasadorul britanic în Statele Unite, a fost demis din cauza legăturilor sale cu finanțatorul și infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, a anunțat joi, 11 septembrie, Ministerul de Externe al Regatului Unit, relatează AFP și Reuters.

Premierul britanic Keir Starmer este pus astfel într-o poziție dificilă, înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit, care urmează să aibă loc în mai puțin de două săptămâni.

Emailurile dintre Mandelson, un membru marcant al Partidului Laburist, în vârstă de 71 de ani, și finanțatorul american Epstein, dezvăluite săptămâna aceasta, 'arată că profunzimea și amploarea relațiilor dintre Peter Mandelson și Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite de cele cunoscute la momentul numirii sale' în funcția de ambasador, a declarat Ministerul britanic de Externe într-un comunicat.

'Având în vedere acest lucru și din respect pentru victimele infracțiunilor lui Epstein, Mandelson a fost demis din funcția de ambasador, o decizie cu efect imediat', a adăugat Ministerul de Externe.

Presiunile au crescut în ultimele zile asupra șefului guvernului laburist, care l-a numit pe Mandelson în funcție în urmă cu mai puțin de un an, în încercarea de a consolida legăturile dintre guvernul britanic și Donald Trump.

Într-o scrisoare trimisă de Mandelson către Jeffrey Epstein în 2003, cu ocazia împlinirii de către acesta din urmă a vârstei de 50 de ani, și publicată la începutul acestei săptămâni de parlamentari din Washington, britanicul afirmă că finanțatorul american este 'cel mai bun prieten' al său și îl descria ca fiind 'un om inteligent și cu spirit viu'.

Întrebat după publicarea acestei scrisori, premierul Keir Starmer i-a oferit miercuri sprijinul său, dând asigurări că Peter Mandelson 'și-a exprimat în mai multe rânduri profundul regret de a se fi asociat' cu Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare în 2019.

Însă, mai târziu în cursul zilei, mass-media britanică, inclusiv tabloidul The Sun, au relatat că Mandelson i-a trimis emailuri de susținere lui Epstein, în timp ce acesta din urmă era urmărit penal în Florida pentru trafic de minori.

Chiar înainte ca Epstein să pledeze vinovat în urma unei înțelegeri de recunoaștere a vinovăției în acest caz, în 2008, Peter Mandelson i-ar fi scris: 'Mă gândesc mult la tine și mă simt neajutorat și furios din cauza a ceea ce s-a întâmplat', îndemnându-l să 'lupte pentru eliberarea anticipată'.

'Afirmația lui Peter Mandelson conform căreia prima condamnare a lui Jeffrey Epstein a fost nedreaptă și ar trebui contestată este o informație nouă', a argumentat Ministerul britanic de Externe pentru a explica decizia de a-l demite pe ambasador.

