Petiție pentru condamnarea la moarte a adolescentei care și-a ucis prietena: ”Să pedepsim agresoarea așa cum merită”

O petiție prin care se cere „condamnarea la moarte” a Loredanei Atănăsoaie, adolescenta de 18 ani din Vaslui care și-a ucis cea mai bună prietenă în Saturn, a fost lansată pe internet.

Inițiatorii petiției susțin că, în România, legile ”nu sunt așa cum ar trebui să fie pentru un criminal”, drept urmare demersul are ca scop ”pedepsirea agresoarei așa cum merită”.

„Am hotărât să fac această petiție din cauza faptului că în România legile nu sunt cum ar trebui să fie pentru un criminal. Este vorba de moartea unei adolescente ce a trecut cu greu prin viață având parte încă din copilărie de un stil de viață abuziv din partea tatălui. Este vorba de Alina Elena, tânăra ce a fost găsită sub o bancă în Mangalia ucisă de cea mai bună prietenă a sa Loredana, ce a urmat să-i devină călău. (...) Alina avea vise mari, își dorea să ajungă polițistă, însă această prietenă i-a luat viața și visele fără ezitare. Această petiție este cu scopul de a pedepsi agresoarea așa cum merită. De aceea trebuie să ne unim forțele printr-o singură semnătură pentru a putea să-i facem dreptate acestei tinere. Haideți, dragi români, să fim de partea dreptăți”, scriu inițiatorii petiției, care a fost semnată de 137 de persoane.

În România, pedeapsa capitală - ca în aproape toată lumea - a fost de mult abolită, iar maximul de condamnare pe care îl poate primi un criminal este de închisoare de viață.

Ads

Mărturia macabră a ucigașei

Loredana Atănăsoaie (18 ani) a mărturisit în fața anchetatorilor de ce a ucis-o pe Alina Ciobanu în camera de la hotelul Semiramis din Saturn unde erau cazate.

”Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea. (...)

Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”, a spus Loredana, conform Știrile ProTv.

„În perioada în care a stat în cameră, a fost o luptă continuă cu victima, nu a săvârșit fapta și, apoi, a stat o perioadă și a plecat din cameră. A înjunghiat-o și ulterior s-au bătut, s-au agresat reciproc. Această perioadă a durat aproximativ o jumătate de oră. Urmează ca în aceste 30 de zile de arest, cel mai probabil, să se administreze și alte probe, ulterior, după administrarea acestora și finalizarea anchetei, dosarul va fi înaintat instanței de judecată, respectiv Tribunalul Constanța, cu rechizitoriul aferent. Încadrarea juridică, la acest moment, este omor, închisoarea este de la 10 la 20 ani”, a spus avocatul Ion Cristian.