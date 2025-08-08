Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 17:28
259 citiri
Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu - Foto Facebook /Victoria Stoiciu

O petiție deja semnată de peste 15.000 de cetățeni va fi trimisă, săptămâna viitoare, către Guvernul României, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne.

Textul solicită autorităților române să ia măsuri pentru o mai bună protejare a femeilor împotriva violenței: „Nu putem accepta această normalizare a femicidului”, spun semnatarii petiției, potrivit Hotnews.

Petiția este inițiată de un grup civic intitulat „Schimbarea suntem NOI”, care se prezintă ca fiind „comunitatea care strigă împotriva femicidului”.

În paralel, senatoarea Victoria Stoiciu (PSD) lucrează la un proiect de lege care ar introduce femicidul în Codul Penal.

În anul 2025, în România s-au înregistrat deja 33 de cazuri de femicid. Petiția care cere incriminarea prin lege a femicidului a fost inițiată în mai 2025, după crima din cartierul Cosmopolis, unde a fost ucisă o tânără mamă, Teodora Marcu.

„Statul român trebuie să protejeze TOATE femeile – indiferent de statut social, etnie, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate, cetățenie sau loc de trai. Nu doar pe acele ”cazuri mediatizate”. Nu doar pe cele ”care strigă tare”. Fiecare viață contează”, explică inițiatorii petiției.

Autorii petiției amintesc o declarație a ministrului Justiției, Radu Marinescu, care a spus, la finalul lunii iulie, că autoritățile iau în calcul introducerea în lege a infracțiunii de femicid: „Dar până acum nu există niciun termen, niciun proiect, nicio garanție”, avertizează inițiatorii petiției.

