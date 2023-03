Petiție pentru renumirea lui Vișinel Bălan în funcția de Vicepreședinte la Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

.com

O petiție a fost lansată pentru a cere renumirea lui Vișinel Costel Bălan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Petiția a fost lansată pe platforma declic.ro și a fost adresată redacției unui ziar local pentru a inspira jurnaliștii să scrie o știre legată de această petiție.

Scrisoarea semnată de susținătorii petiției subliniază faptul că demiterea lui Vișinel Costel Bălan a fost contrară bunei credințe și a echității, având la bază conflicte personale și jocuri politice, fără să se aibă în vedere activitatea sa ireproșabilă ca vicepreședinte. Aceștia consideră că expertiza și implicarea activă a domnului Bălan sunt esențiale pentru a asigura continuitatea și coerența politicilor publice în domeniul protecției drepturilor copilului.

Demiterea sa a fost cauzată de apropierea sa față de societatea civilă în detrimentul instituției și a procedurilor, militarea în vederea desființării centrelor de plasament și faptul că acesta a ținut să se deplaseze în toată țara în control. Acesta a cerut anchetarea tuturor cazurilor de abuzuri sexuale din centrele rezidențiale și asistența maternală, lucru care a deranjat conducerea instituției și a servit drept încă un motiv pentru demiterea sa.

Adopțiile internaționale au fost o altă sursă de dispută care a determinat conducerea instituției să-și dorească concedierea lui Vișinel Bălan.

Momentul de vârf a fost dezvăluirea unor informații sensibile despre sistem în mai multe interviuri și refuzul său de a fi o figură „decorativă” în instituție.

Vișinel Bălan, fost beneficiar al sistemului de protecție a copilului din Bacău, este și asistent universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din octombrie 2020 și a fost președintele Consiliului Tineretului Instituționalizat. A primit Premiul pentru Activism Civic și Drepturile Omului 2017 la Gala Națională a Voluntariatului organizată de Federația VOLUM și a fost unul dintre cei 30 de nominalizați sub 30 de ani de la Forbes în 2017. La 31 de ani, a reușit să devină doctorand la școala doctorală din cadrul Școala Națională de Științe Politice și Administrație Publică din București, specializarea SOCIOLOGIE. Este licențiat în drept și teatru și a absolvit un master în științe penale și asistență socială. Astfel, el, din mediul ONG al drepturilor copilului, intră pentru prima dată în instituția publică care își asumă reglementarea și controlul furnizorilor de servicii sociale și direcțiilor de asistență socială și protecția copilului.

În calitate de vicepreședinte cu grad de subsecretar de stat la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Vișinel Bălan a demonstrat o expertiză remarcabilă și o preocupare constantă pentru promovarea și protecția drepturilor copilului. Considerăm că expertiza și implicarea sa activă sunt esențiale pentru menținerea și susținerea continuității și coerenței în politicile publice în acest domeniu.

Petiția și semnăturile obținute vor fi înaintate Guvernului României într-o acțiune publică, unde, împreună cu mai multe persoane și organizații din societatea civilă, ne vom deplasa la Guvernul României pentru a preda petiția.

Într-o postare pe Facebook, de marți, 28 martie 2023 acesta a publicat o fotografie cu Decizia privind eliberarea domnului Vișinel-Costel Bălan din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Nr. 69 / 27 Martie 2023. Totodată tot, ieri, 27 martie 2023 în Monitorul Oficial a fost publicată Decizia privind numirea domnului Nicolae-Gabriel Gorunescu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Nr. 70 / 27 Martie 2023.

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise

