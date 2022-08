A jucat ultimul meci din carieră la US Open! Jucătoarea care și-a anunțat retragerea din activitate VIDEO

Moment emoționant la US Open, turneul de Grand Slam care se desfășoară zilele acestea la New York, după meciul dintre Belinda Bencici și Andrea Petkovici.

Învinsă de campioana olimpică de la Tokyo, nemțoaica și-a consumat ultimul meci oficial în tenis.

Andrea Petkovici, acum pe locul 104 mondial, se retrage la 35 de ani, din cauza problemelor fizice pe care le are.

Petkovici, născută în Bosnia Herțegovina, are 7 titluri WTA în palmares și a ocupat locul 9 mondial în 2011.

Ea era recunoscută ca fiind una dintre cele mai carismatice jucătoare din circuit.

A feel-good moment ❤️

The NY crowd gives @andreapetkovic some love after what may be her final #USOpen match. pic.twitter.com/1gGE3XTS2X