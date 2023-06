Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat joi, 15 iunie, că ruşii care trăiesc în ţările occidentale ar trebui să fie atent monitorizaţi de serviciile de securitate, având în vedere "războiul agresiv" al Moscovei din Ucraina, relatează The Guardian.

Liderul ceh, fost preşedinte al Comitetului militar al NATO, spune că înţelege că ruşii din afara ţării se confruntă cu dificultăţi din cauza invaziei, dar în contextul unui război, măsurile de securitate ar trebui să fie mai stricte.

"Toţi ruşii care trăiesc în ţările occidentale ar trebui să fie monitorizaţi mult mai atent, mai mult decât în trecut, deoarece sunt cetăţeni ai unui stat care duce un război agresiv", a declarat el într-un interviu difuzat joi de Radio Europa Liberă, care are sediul la Praga. "Cred că atunci când există un război în desfăşurare, măsurile de securitate legate de cetăţenii ruşi ar trebui să fie mai stricte decât în vremuri normale", a arătat el. "Acesta este pur şi simplu costul războiului", a adăugat Petr Pavel.

