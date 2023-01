Încă o surpriză mare la Australian Open: ce favorită a fost eliminată din turul al doilea

Jucătoarea cehă Petra Kvitova, una dintre favoritele de la Antipozi, și-a luat adio de la turneu.

Petra Kvitova (15 WTA), de două pri campioană la Wimbledon și fostă finalistă la Australian Open, a fost învinsă în două seturi de Anhelina Kalinina, din Ucraina.

A fost 7-5, 6-4 pentru Anhelina Kalininav (39 WTA), care ajunge în premieră în turul trei al unui Grand Slam.

She's done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round - a career-best performance at a Grand Slam!

She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl