Dubla campioană de la Wimbledon care pune tunurile pe șefii WTA: ”Rareori vorbesc”. Ce s-a întâmplat la Beijing

Jucătoarea Petra Kvitova din Cehia, de două ori campioană la Wimbledon, în 2011 și 2014, a fost eliminată în turul al doilea la turneul WTA 1000 de la Beijing, meci după care a criticat WTA pentru programarea meciului său cu rusoaica Liudmila Samsonova.

Petra Kvitova a pierdut cu 6-4, 7-5, după ce cu o seară înainte a învins-o pe Wang Xiyu cu 6-7, 7-5, 6-3, după trei ore și 7 minute de joc.

"Departe de a fi ideal să îmi termin meciul la China Open la ora 1 dimineața și apoi să mă întorc în program la 17:30 a doua zi, când unele meciuri din primul tur încă nu se jucaseră.

Întotdeauna am practicat acest sport cu un respect imens și rareori vorbesc, dar de data aceasta mă simt puternică îndeajuns să spun că trebuie să existe o soluție mai bună la această problemă. WTA, tratează-ți jucătoarele mai bine!", a scris Petra Kvitova pe Twitter.

Far from ideal to finish my match at the @ChinaOpen at 1am and then be back on the schedule at NB 5:30pm the next day when some first round matches had yet to be played. I have always played the sport with huge respect and rarely speak out, but this time I feel strongly…