Finalul unei ere în tenisul feminin. Prietena Simonei Halep a spus adio la US Open 2025

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova a pierdut luni, în primul tur de la US Open, în faţa franţuzoaicei Diane Parry. A fost ultimul meci al cehoaicei în circuit, Kvitova luând decizia de a se retrage din activitate.

Petra Kvitova (35 de ani) este acum pe locul 543 în clasamentul WTA şi a disputat luni un meci în primul tur de la US Open. Adversara ei, franţuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), nu a avut nici o problemă în faţa fostului număr 2 mondial şi s-a impus după numai 52 de minute de joc, în două seturi, 6-1, 6-0.

Revenită în competiţie în februarie 2025, după o absenţă de şaptesprezece luni – timp în care a devenit mamă, fiul ei, Petr, născându-se în iulie 2024 - Kvitova nu şi-a regăsit niciodată ritmul. Cehoaica, căsătorită cu antrenorul ei Jiri Vanek, nu a reuşit să obţină cu Parry victoria la care spera, declarând după meci că a fost „copleşită de emoţii” chiar înainte de a păşi pe teren.

A fost ultimul meci pentru Kvitova, după 19 ani petrecuţi în circuit. Kvitova a fost dublă câştigătoare la Wimbledon (2011 şi 2014), cucerind 31 de titluri WTA, şase Cupe Billie Jean King şi o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.

Practic, este finalul unei generații de aur în tenisul feminin, după cum se poate vedea în fotografia de la Turneul Campioanelor 2014, la care au participat Serena Williams, Maria Șarapova, Petra Kvitova, Simona Halep, Eugenie Bouchard, Agnieszka Radwanska, Ana Ivanovic și Caroline Wozniacki.

Pe lângă Petra Kvitova, o prietenă a Simonei Halep, toate celelalte s-au retras oficial, lucru care poate fi spus și despre Caroline Wozniacki, fiind greu de crezut că daneza va mai reveni după ce va naște a treia oară.

La sfârşitul anului 2016, Petra Kvitova a fost victima unui atac teribil comis de un intrus la domiciliul ei. Apoi a trebuit să fie supusă unei intervenţii chirurgicale la mâna stângă, iar medicii i-au dat doar 10% şanse să joace din nou. Ea a reuşit însă să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam, la Australian Open, în 2019.

