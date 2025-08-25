Finalul unei ere în tenisul feminin. Prietena Simonei Halep a spus adio la US Open 2025

Autor: Teodor Serban
Luni, 25 August 2025, ora 21:28
345 citiri
Finalul unei ere în tenisul feminin. Prietena Simonei Halep a spus adio la US Open 2025
Kvitova, a treia din stânga, lângă Simona Halep FOTO X @spxrrow1

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova a pierdut luni, în primul tur de la US Open, în faţa franţuzoaicei Diane Parry. A fost ultimul meci al cehoaicei în circuit, Kvitova luând decizia de a se retrage din activitate.

Petra Kvitova (35 de ani) este acum pe locul 543 în clasamentul WTA şi a disputat luni un meci în primul tur de la US Open. Adversara ei, franţuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), nu a avut nici o problemă în faţa fostului număr 2 mondial şi s-a impus după numai 52 de minute de joc, în două seturi, 6-1, 6-0.

Revenită în competiţie în februarie 2025, după o absenţă de şaptesprezece luni – timp în care a devenit mamă, fiul ei, Petr, născându-se în iulie 2024 - Kvitova nu şi-a regăsit niciodată ritmul. Cehoaica, căsătorită cu antrenorul ei Jiri Vanek, nu a reuşit să obţină cu Parry victoria la care spera, declarând după meci că a fost „copleşită de emoţii” chiar înainte de a păşi pe teren.

A fost ultimul meci pentru Kvitova, după 19 ani petrecuţi în circuit. Kvitova a fost dublă câştigătoare la Wimbledon (2011 şi 2014), cucerind 31 de titluri WTA, şase Cupe Billie Jean King şi o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.

Practic, este finalul unei generații de aur în tenisul feminin, după cum se poate vedea în fotografia de la Turneul Campioanelor 2014, la care au participat Serena Williams, Maria Șarapova, Petra Kvitova, Simona Halep, Eugenie Bouchard, Agnieszka Radwanska, Ana Ivanovic și Caroline Wozniacki.

Pe lângă Petra Kvitova, o prietenă a Simonei Halep, toate celelalte s-au retras oficial, lucru care poate fi spus și despre Caroline Wozniacki, fiind greu de crezut că daneza va mai reveni după ce va naște a treia oară.

La sfârşitul anului 2016, Petra Kvitova a fost victima unui atac teribil comis de un intrus la domiciliul ei. Apoi a trebuit să fie supusă unei intervenţii chirurgicale la mâna stângă, iar medicii i-au dat doar 10% şanse să joace din nou. Ea a reuşit însă să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam, la Australian Open, în 2019.

Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"
Incidentul și reacția lui Medvedev au provocat haos și un fotograf și-a pierdut acreditarea: "A fost distractiv să asist la asta"
Daniil Medvedev afirmă că nu este supărat pe fotograful care a intrat pe teren în timpul înfrângerii sale din primul tur în faţa lui Benjamin Bonzi. În timp ce rusul se confrunta cu...
Furia rusului Medvedev, după un meci uluitor la US Open. Cum și-a distrus racheta VIDEO
Furia rusului Medvedev, după un meci uluitor la US Open. Cum și-a distrus racheta VIDEO
Francezul Benjamin Bonzi, care l-a învins deja pe Daniil Medvedev în primul tur de la Wimbledon la începutul verii, l-a dominat din nou pe numărul 13 mondial duminică, la debutul său la US...
#Petra Kvitova, #retragere, #US Open, #prietena, #Simona Halep , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Echipa din Liga 1 care a obținut prima victorie a sezonului. A trecut peste FCSB și CFR în clasament
  2. Finalul unei ere în tenisul feminin. Prietena Simonei Halep a spus adio la US Open 2025
  3. Probleme pentru Arteta. Arsenal își pierde cel mai bun jucător, înainte de meciul cu Liverpool
  4. Încă un transfer la Barcelona. Jucătorul dorit de Hansi Flick
  5. Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League
  6. Reacția vedetei TV despre care s-a spus că a avut o aventură amoroasă cu Gigi Becali: ”Mai rezistă printre voi? E greu!”
  7. Bilete gratis pentru fanii naționalei. Cum se pot rezerva
  8. Decizie importantă luată de UEFA. Ce se va întâmpla joi, la FCSB - Aberdeen, meci decisiv în Europa League
  9. După ce a câștigat finala de la Cleveland, Sorana Cîrstea e gata de ultimul mare turneu al anului. Programul de la US Open
  10. Scandal uriaș. Ce a făcut tatăl lui Bellingham, după ce fiul său a fost schimbat la pauză