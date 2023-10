Petra Kvitova, reacție vehementă împotriva WTA: ce a nemulțumit-o pe jucătoarea din Cehia

Dublă câștigătoare de Grand Slam, jucătoarea cehă Petra Kvitova s-a considerat nedreptățită și a ieșit la atac.

Într-o postare pe rețeaua X, Petra Kvitova a condamnat modul în care s-au făcut programările la turneul de la Beijing și a cerut WTA să ia măsuri.

"Nu e nici pe departe ideal să termini jocul de la China Open la 1 dimineața și apoi să fii programată a doua zi la 5.30 după-masa când alte meciuri din primul tur nici măcar nu se disputaseră.

Mereu am practicat acest sport cu cel mai mare respect și rar am criticat, dar de data aceasta cred cu tărie că TREBUIE să fi fost și o opțiune mai bună. Te rog să faci mai multe pentru jucătoare, WTA", a fost mesajul transmis de Petra Kvitova.

Ea a câștigat în primul tur de la Beijing meciul cu Wang Xiy, fiind învinsă în turul al doilea de Liudmila Samsonova.

Far from ideal to finish my match at the @ChinaOpen at 1am and then be back on the schedule at NB 5:30pm the next day when some first round matches had yet to be played. I have always played the sport with huge respect and rarely speak out, but this time I feel strongly…