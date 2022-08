Petra Kvitova a confirmat! Se mărită cu antrenorul ei de 44 de ani

Petra Kvitova, locul 21 WTA, dublă campioană de Grand Slam, s-a logodit cu antrenorul ei, Jiri Vanek.

Petra Kvitova (32 de ani) a anunțat pe rețelele sociale că a fost cerută în căsătorie de Jiri Vanek (44 de ani) în timpul turneului de la Wimbledon și că a acceptat.

"Vești fericite pe care vrem să le împărtășim cu voi.. Am spus DA în locul meu special", a scris Petra pe twitter.

Kvitova este dublă câștigătoare de Wimbledon, în 2011 și 2014.

Fost jucător de tenis, Jiri Vanek o antrenează pe Petra Kvitova din 2016, după ce a pregătit-o și pe Karolina Pliskova. Zvonurile despre faptul că cei doi ar forma o relație au început după ce antrenorul a fost surprins plecând de acasă de la Petra într-o noapte.

Anul trecut, cei doi au recunoscut că formează un cuplu.

Petra Kvitova a mai avut relații cu fostul jucător de tenis Radek Stepanek și cu fostul hocheist Radek Meidl.

Happy news we wanted to share with you guys… I said “yes” in my special place ❤️💍 pic.twitter.com/WlgDcKWMjr