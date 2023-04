AUR, scandal la moțiunea simplă împotriva lui Petre Daea. Ministrul a vorbit continuu aproape 50 de minute despre activitatea sa de zi cu zi VIDEO

Ministrul Agriculturii Petre Daea a prezentat marți, 18 aprilie, timp de aproape 50 de minute, activitatea sa zilnică de la minister, la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa. AUR s-a prezentat cu pancarte și a încercat să deturneze ședința.

Dezbaterea moțiunii simple a fost întreruptă la un moment dat de parlamentarii AUR care s-au pus în spatele lui Petre Daea în timp ce acesta susținea un discurs în plenul de la Camera Deputaților. La insistențele președintelui de ședință, aleșii AUR s-au dus înapoi în bănci.

Petre Daea a declarat în timpul dezbaterii că „misiunea încredinţată şi conştiinţa m-au obligat să consemnez zilnic într-un jurnal activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute. Acesta este jurnalul, este un răspuns al moţiunii conştiinţei mele” şi a adăugat că pot studia acest jurnal contestatarii săi, dacă îşi doresc asta. Ministrul PSD a mai spus că USR face afirmaţii neadevărate despre ratarea Planului Naţional Strategic.

„În Camera Deputaţilor, astăzi în spiritul democraţiei, sunt chemat să dau răspuns moţiunii simple pe care cei 56 de semnatari au înaintat-o Biroului permanent. Este un demers democratic, iar misiunea încredinţată mă determină să răspund de fiecare dată când situaţia o impune.

Ca parlamentar în decursul celor trei mandate am putut să mă familiarizez cu normele juridice şi cu procedurile parlamentare. Tot timpul am socotit că este corect, necesar şi obligatoriu să prezint în faţa Parlamentului României activitatea pe care o desfăşor în calitatea mea de ministru. Am satisfacţia că mi s-a dat să prezint pe scurt realizările celor 9 luni de mandat care au început în data de 8 iulie 2022.

Ştim cu toţii că anul agricol 2021-2022 a fost un an deosebit de greu din cauza secetei pedologice care a cuprins aproape tot teritoriul ţării. Încă din prima zi, prin verificarea în teren am dispus măsurile necesare pentru a contracara dezastrul din agricultura României cauzat de seceta pedologică. Am stabilit, împreună cu băncile comerciale şi Fondurile de garantare, un mecanism de sprijin cunoscut de fermieri sub denumirea subvenţia prin care aceştia putea, în baza adeverinţei admise de APIA, să obţină credite în valoare de până la trei ori valoarea subvenţiei garantate de stat în proporţie de 80% şi cu o dobândă de maxim 2% faţă de ROBOR. Astfel, a fost asigurată finanţarea capitalului de lucru necesar. Prin acest mecanism s-au acordat credite în valoare de 402 milioane lei. (...)

În contextul constrângerilor de tot felul, Guvernul României şi Ministerul Agriculturii au întreprins o serie întreagă de măsuri pentru a atenua efectele negative ale acestor crize”, a explicat Petre Daea, în plen.

Despre criza cererealor din Ucraina, ministrul Agriculturii a precizat că este analizată altă sumă de sprijin suplimentar pentru fermieri şi aşteaptă decizia COREPER, cât şi răspunsul la scrisoarea adresată preşedintei CE Ursula von der Leyen.

„Cu privire la criza cerealelor din Ucraina, trebuie să îi informez pe cei care nu ştiu că între UE şi Ucraina s-a încheiat un acord de asociere prin ratificare de către parlamentele tuturor statelor membre şi al nostru. În baza acordului s-a elaborat şi Regulamentul privind măsurile de liberalizare temporară a comerţului. În prezent se află în analiză o altă sumă pentru un sprijin suplimentar. Aşteptăm decizia COREPER şi răspunsul la scrisoarea adresată preşedintei Comisiei Europene”, a completat Daea.

În timp ce ministrul Daea şi-a ţinut discursul, parlamentarii AUR au protestat cu pancarte în care au cerut oprirea importurilor din Ucraina.

Vicepreşedintele Camerei Daniel Suciu care prezidează şedinţa le-a amintit colegilor de la AUR că Regulamentul forului legislativ a fost modificat şi este interzisă prezentarea unor bannere sau însemne de protest în plen şi i-a rugat să treacă în bănci.

„Stimaţi colegi, vă reamintesc că anul trecut Regulamentul nostru a fost modificat şi orice prezentare de însemne, pancarte, bannere în sala de plen este interzisă. Domnule Simion, nu institaţi. E săptămâna luminată. Sunt foarte bine intenţionat şi nu voi permite să se continue până nu mergeţi în băncile dumneavoastră. Mulţumesc”, a afirmat Suciu.

În moţiunea simplă iniţiată de USR şi Forţa Dreptei, ministrul Petre Daea este acuzat, printre altele, că nu a reuşit să obţină mai mulţi bani de la Comisia Europeană pentru sprijinul fermierilor în criza cerealelor ieftine din Ucraina.

Moţiunea se intitulează „De la grânarul Europei la ruşinea Europei. Ministrul Daea distruge cu bună ştiinţă agricultura românească”, iar votul va fi dat în plenul de miercuri al Camerei Deputaţilor.

Preşedinta interimară a Senatului Alina Gorghiu a declarat marţi, despre criza cerealelor, că Ministerul Agriculturii trebuie să se poziţioneze mult mai clar, să vină cu soluţii în cazul fermierilor afectaţi de războiul din Ucraina. Ea a mai anunţat că liberalii vor vota la Camera Deputaţilor împotriva moţiunii care îl vizează pe Petre Daea.