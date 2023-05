Daea revine la obsesia cormoranilor si spune ca nu vrea sa lase Romania sa devina Zoo

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu este dispus ca Romania sa devina "gradina zoologica". Oficialul se refera la faptul ca 22 de tari au cerut derogare pentru a vana cormorani, dar tara noastra, inca nu. Daea a spus ca ii vine sa intre imbracat in apa cand vede un cormoran.

Petre Daea a declarat ca efectivele de cormorani s-au inmultit foarte mult in Europa si trebuie promovate masuri, in conditiile in care pierderile de peste sunt uriase. Acesta sustine ca in Romania cormoranii mananca de trei ori mai mult peste decat obtin fermierii din acvacultura.

"Trebuie sa se ia masuri de catre Comisia Europeana pentru ca efectivele de cormorani in Europa s-au inmultit ingrijoraror. In 25 de ani, numarul a crescut de 24 de ori, ajungandu-se la minimum 1,8 milioane de exemplare. Romania face parte din tarile care sunt grav afectate.

La nivelul Uniunii Europene, pierderea cantitatii de peste prin consumul zilnic al acestor pasari care se hranesc numai cu peste este de 300.000 de tone. In Romania cormoranii mananca de trei ori mai mult peste decat obtin fermierii din acvacultura.

Si dumneavoastra ati avut aici un fermier care spunea sa mergem sa vedem cum la ora actuala sunt in jur de 100 de cormorani in amenjarea pe care o are. Eu am spus ca nu merg, pentru ca ma indeamna sa intru dupa ei imbracat", a declarat ministrul Agriculturii, miercuri, la Braila.

Petre Daea a mai spus ca va cere derogare de la Comisia Europeana pentru a vana cormorani, astfel incat Romania sa nu se transforme in "gradina zoologica".

"Sunt solutii foarte clare, le vom prezenta, echilibram efectivele. Prin masurile specifice pe care le-au luat si alte tari. Facem ce trebuie, ce au facut si alte tari. 22 de tari au cerut derogare de la Comisie, din nefericire Romania nu a cerut. (...) As vrea sa intelegeti ca eu nu sunt dispus ca Romania sa devina gradina zoologica", a precizat Petre Daea.

Ministrul Agriculturii a vizitat, miercuri, santierul pe care se lucreaza la modernizarea unor mari sisteme de irigatii.