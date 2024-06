Petre Daea ar urma sa le taie leafa angajatilor APIA si sa-i puna sa dea inapoi majorarile salariale

Ministrul Agriculturii, Petre Daea le va impune angajatilor APIA sa returneze o parte din maririle de salarii primite in ultimii sase ani. Pe langa returnarea acestor bani, ei vor suporta si taieri salariale incepand de anul viitor.

Ministerul Agriculturii va trimite saptamana viitoare catre toate filialele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) notificari prin care angajatii vor fi anuntati ca trebuie sa returneze o parte din salariile incasate in ultimii ani, scrie "Adevarul", citand surse politice. Informatia a fost confirmata si de presedintele Federatiei Sindicatelor APIA, Octavian Mateescu. "Da, este adevarat. E vorba de niste diferente la sporul salarial. Asteptam sa vina oficial hartia de la minister, sa vedem despre ce sume e vorba si ce vom face in continuare", a declarat el.

In plus, in afara de returnarea banilor, angajatii APIA vor primi si salarii mai mici incepand cu 1 ianuarie 2018, intrucat intra in vigoare o ordonanta de urgenta a Guvernului Tudose, prin care procentul de 75% aplicat ca spor salarial este redus la 35%.