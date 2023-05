Petre Daea, explicații despre angajarea norei dansatoare la APIA: „Această fragă de fată și-a pus și mintea la contribuție”

Daea a spus că întreaga familie are "o pasiune pentru agricultură" FOTO Facebook

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a explicat angajarea membrilor familiei sale în instituții pe care le are în subordine.

Daea a spus că întreaga familie are "o pasiune pentru agricultură", potrivit digifm.ro.

Nora lui, Antonia Luchian, de profesie dansatoare, a fost angajată în 2020 pe postul de consilier la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, unde soția ministrului este șefă la Resurse Umane. La concurs, ea a fost singura candidată. Înainte de acest loc de muncă avea propria firmă de cursuri de dans și dansatori pentru evenimente.

Daea a spus că întreaga familie are "o pasiune pentru agricultură".

"Haideți să discutăm cu calmul necesar și înțelepciunea cuvenită. Tinerețea trece și prin experiența asta a momentului în care o copilă de șapte ani făcea și ea gimnastică și apoi a performat prin activitatea asta atât intern, cât și internațional. Această fragă de fată și-a pus și mintea la contribuție pentru că este absolventă de ASE și dacă ați vedea, eu am pe telefon pentru că m-am gândit că mă întreabă lumea, a absolvit-o cu media 10.

Ads

Și liceul l-a terminat tot cu media 10. Și pregătindu-se în vederea exercitării unei meserii, și-anume științe economice, iată că a avut și ea posibilitatea să participe la un concurs. E opțiunea unui copil care are și ea dreptul să se ducă acolo unde libertatea constituțională îi dă posibilitatea să-și aleagă drumul acesta. Întâmplător sau nu, socrul domniei sale, care sunt eu, nu avea nicio legătură cu APIA pentru că în 2020 Petre Daea nu avea nicio legătură.

Soția mea, care este acolo din 2010, dublu licențiată, are această misiune de a răspunde de Resursele Umane. Nici soția mea, nimeni altcineva, nu are cum să interzică cuiva, fie ea și nora ei, să se prezinte la un examen și dacă ia examenul cu nota pe care a luat-o, n-are nicio relevanță. Nu există niciun conflict de interese. Este un copil ca oricare altul. Nu are nicio legătură de sânge cu mine, cu soția, doar legătură cu profesia", a spus ministrul Agriculturii.

Ads

Nora ministrului Agriculturii, Antonia Luchian, a fost angajată în 2020 drept consilier la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Anterior, aceasta lucra la propria firmă de „cursuri de dans” și „dansatori evenimente”, relatează G4Media.

Fiica, ginerele și soția ministrului Agriculturii lucrează de asemenea în instituții subordonate Ministerului. La momentul angajării, Daea nu era ministru, dar șefă la Resurse Umane în cadrul APIA era soția sa.

În precedentul mandat de ministru al lui Daea, din perioada 2017-2019, s-au angajat în două instituții subordonate Ministerului Agriculturii fiica sa, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, și ginerele său, la Agenția Națională pentru Zootehnie, potrivit G4Media.

Actuala soție a lui Daea, Camelia Luchian a fost angajată inițial drept vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și, apoi, director la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, unde, în prezent, este colegă cu nora sa.

Întrebată dacă soacra sa a avut vreo contribuție la angajarea sa în cadrul Agenției de Plăți, Antonia Luchian a spus pentru G4Media: „Categoric nu”.

Anul trecut, numele lui Petre Daea și al Cameliei Luchian au apărut în cadrul unei anchete penale legată de trucarea unor concursuri de angajare în Ministerul Agriculturii.

Înainte de angajare, Antonia Luchian deținea 50% din firma Rigadonne SRL. Site-ul și contul de Facebook al firmei conțin mai multe fotografii în care Antonia și partenerul din firmă sunt implicați în spectacole și cursuri de dans.