Daea anunta motiune impotriva ministrului Agriculturii: Nu am gasit comunicare, PSD a fost nevoie sa apeleze la instrumente democratice

Petre Daea a explicat, marti, intr-o conferinta de presa, de ce PSD depune o motiune simpla fata de ministrul Agriculturii."De ce motiune? De la instalarea Guvernului Orban nu am putut gasi niciun canal de comunicare, nici telefon, nici intalnire, abandonand dialogul, partidul a fost nevoie sa apeleze la instrumentele democratice, constitutionale pe care le foloseste in camera superioara a Parlamentului. De ce pentru agricultura? Pentru ca acest domeniu vital economiei si existentei noastre se afla intr-o situatie exterm de delicata.Suntem ingrijorati de situatia in care se afla agricultura mai ales in perspectiva celor declarate de cele trei organizatii mondiale de specialitate: Organizatia Mondiala a Sanatatii, Organizatia Mondiala a Comertului si structura de specuializate din cadru ONU - FAO, care spunea cu catva timp in urma, atentionand ca dupa pandemie e posibil sa ne confruntam cu o lipsa a hranei", a spus Petre Daea.El a acuzat Guvernul ca a blocat toate programele din agricultura."De la inceputul guvernarii, din luna noiembrie, toate programele din agricultura fie au fost blocate, fie au fost intarziate, fie au fost stabilite o serie intreaga de mecanisme care sa ingreuneze activitatea fermierilor. Primul obiectiv pe care l-au avut in vedere in momentul in care au venit la guvernare a fost acela de a reteza drumul Casei de Comert Agroalimentar Unirea, un instrument exceptional pentru tara, veriga ce lipsea lantului de valorificare a produselor agricole", a explicat fostul ministru.El a mai spus ca guvernantii au dat frau liber importurilor, iar acest lucru este neproductiv."Au facut ceva extrem de neproductiv, daunator si cu rani adanci pentru tara, au dat frau liber importurilor, aglomerand piata cu produse din afara tarii si obturand canalele de valorificare a produselor. Acest lucru este inadmisibil si nu intelegem de ce au luat aceasta masura", a transmis Daea.El a afirmat ca Guvernul programele de tomate si de usturoi au fost intarziate."Programul de tomate, programul de usturoi, programul de stimulare a crescatorilor de ovine au fost intarziate nepermis, modificate de-a lungul vremii programul de tomate, hotararea de guvern a fost data la 1 aprilie, cand tomatele din solarii erau plantate, aveau fructificatii, unele cat cireasa, altele cat marul, altele in floare si au dat atunci programul modificandu-l apoi prin hotarari de guvern, ingreunand activitatea si introducand deznadejdea in randul fermierilor", a spus fostul ministru.El a adaugat ca guvernantii critica ce au facut altii, dar nu au realizat nimic pana in prezent si l-a invitat pe Adrian Oros sa ii arate o investitie pe care a facut-o in sase luni de mandat."In Romania de sase luni de zile ei critica ce au facut altii, niciun obiectiv pana la aceasta data nu l-am putut vedea realizat de catre actualii guvernanti. L-as vrea pe Oros sa ma cheme, sa mearga cu mine in teren sa ii spun eu ce am facut, sa il duc unde, ii trebuie zile multe, eu nu dormeam nici noaptea si cred ca este cazul sa nu doarma nici dumnealui, macar acum dupa sase luni de zile ca s-a antrenat in Ministerul Agriculturii si sa-l duc la obiectivele de investitii facute de noi si dumnealui sa imi arate un metru liniar pe care l-a facut. Nu stie, nu cunoaste, insa este guvernat de o dorinta de a critica si a isi ascunde propria activitate prin a arata cu degetul in alta parte", a mai afirmat Petre Daea.