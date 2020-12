Petre Daea are COVID. "Sunt internat de trei zile la Matei Bals"

"Sunt internat de trei zile. Ma simt bine. Sunt confirmat COVID. In urma unor analize repetate, sunt internat la Matei Bals", a afirmat Petre Daea vineri, pentru News.ro.Chestionat daca i-au transmis medicii cand va fi externat, social-democratul a raspuns: "Nu eu decid si nu am o perspectiva acum".Petre Daea are 71 de ani.CITESTE SI: