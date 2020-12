Petre Daea, la externarea din Spitalul Matei Bals: In momentele grele descoperi caractere si prieteni. Cu ochii suferintei priveam speranta revederii

"Astazi (joi - n.r.), las lacrima bucuriei pe scarile iesirii din Spitalul Matei Bals. In momentele grele descoperi caractere si prieteni. Cu ochii suferintei priveam speranta revederii. Am depasit momentul cu sprijinul cadrelor medicale, a caror lumina a ochilor, ce strabatea vizierele, imi dadea posibilitatea sa identific pe semenii nostri care au stat pavaza langa patul bolnavilor. Alaturi de doi camarazi mai tineri, de 32, respectiv 50 ani, am impartit bucuria vindecarii, devenind prieteni.Cu gandul la binele nostru si al tuturor, ma intorc in lumea comunicarii pe Facebook pentru a multumi celor care mi-ati fost alaturi in fel si chip. Un supliment de respect si recunostinta pentru cei ce m-au ajutat sa iau drumul spre spital: sotia Camelia, colegii Ciolacu, Stanescu, profesorii Rafila si Cercel. Ei m-au adus in spitalul Matei Bals, dandu-ma pe mana robotilor umani, care prin oglinda vizierei ne dadeau speranta victoriei cu dusmanul nevazut si din nefericire uneori bagatelizat", a afirmat Petre Daea, in postarea pe Facebook.Social-democratul i-a indemnat pe oameni sa fie vigilenti si sa respecte regulile, pentru ca "virusul nu sta la semafor".Cu un echilibru si cu o acuratete de apreciat, mass-media a facut public acest episod de infectare a mea si a sotiei. Le multumesc tuturor! Impartasind bucuria revederii si a comunicarii va indemn sa ramaneti vigilenti, sa ne revedem sanatosi, sa bem simbolic speranta binelui pentru fiecare. Virusul nu sta la semafor, sa ne ferim noi de el prin respectarea regulilor. Va urez sanatate, Dumnezeu sa ne aiba in paza pe toti!", a completat Daea.Fostul ministrul al Agriculturii in guvernarea PSD Petre Daea a declarat, vinerea trecuta pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat pozitiv la infectia cu noul coronavirus. El a adaugat ca se simte bine.CITESTE SI: