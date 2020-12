Presedintele executiv al PSD Buzau, Petre Emanoil Neagu, anunta ca se va retrage din functia politica

Petre Emanoil Neagu a afirmat ca prefera sa faca un pas in spate in ierarhia de partid pentru a lasa locul tinerilor sa ocupe aceasta functie, urmand ca el sa se concentreze mai mult pe "politica cetateanului"."In anul 2021 nu mai am target o functie politica, ci singurul target este ca, impreuna cu colegii din CJ, sa ducem la indeplinire proiectele pentru a putea sa raspundem doleantelor cetatenilor. Pe 27 septembrie m-au votat peste 100.000 de oameni, adica aproximativ 27-30% din populatie cu drept de vot, si de aceea nu pot face politica propriului partid, ci trebuie sa fac politica cetatenilor. De aceea, probabil de la 1 ianuarie nu voi mai detine nicio functie politica in partid, pentru ca sunt destui oameni tineri care pot sa ocupe aceste functii. 99,9 la suta ma voi retrage din functia de presedinte executiv", a declarat Petre Emanoil Neagu.CITESTE SI: Lista completa a ministrilor din viitorul guvern condus de premierul Florin Citu. Scandal in sedinta pentru nominalizarile PNL