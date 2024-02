Ce spune Silvia Chifiriuc despre decesul Mioarei Roman: ”Am și eu problemele mele, de-abia pot să vorbesc”

Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman s-a stins din viață vineri, 23 februarie, la căminul de bătrăni de la Snagov, acolo unde locuia de câteva luni, iar luni a fost înmormântată.

Ea a suferit un stop cardiac cu două luni înainte de a împlini 84 de ani. Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internată la azil, ca să beneficieze de asistență medicală permanentă.

Petre Roman, primul premier al României post-decembriste, și Mioara Roman au petrecut peste trei decenii împreună, traversând momente bune și momente grele. Cu toate acestea, în 2007, fostul premier a decis să pornească pe un drum separat. El a intrat atunci într-o altă relație.

De-a lungul timpului, Mioara Roman l-a condamnat pe fostul premier că a părăsit-o și că și-a refăcut viața cu Silvia Chifiriuc, o femeie mult mai tânără ca el.

În vârstă de 51 de ani, artista de muzică populară Silvia Chifiriuc a avut o primă reacție în legătură cu decesul și înmormântarea Mioarei Roman, subliniind că are și ea probleme medicale.

„Eu nu am nicio legătură cu tot ce se întâmplă acum. Am și eu problemele mele. În urmă cu trei săptămâni m-am operat a treia oară pe gingie și de-abia pot să vorbesc. Am făcut o infecție de care se pare că nu am putut scăpa atât de ușor, totul în urma unei extracții”, a spus Silvia Chifiriuc pentru Click!.