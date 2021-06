Chinul prin care a trecut Oana Roman din cauza lui Petre Roman: Tata ma batea cu cureaua. Tin minte ca m-a inchis in debara si m-a lasat in intuneric

Ea a povestit la TV despre drama traita atunci.Oana Roman a dezvaluit lucruri incredibile despre Petre Roman."Tata ma batea cu cureaua. Odata tin minte ca m-a inchis in debara ca sa ma pedepseasca si m-a lasat acolo singura, in intuneric, mai multe ore. Atunci a fost rau pentru ca am ramas cu traume, m-am speriat si plangeam foarte tare.De atunci mi-e frica de spatii inchise", a spus Oana Roman la emisiunea "Xtra Night Show", de la Antena Stars.